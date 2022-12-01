Parte de água da chuva é armazenada para período de estiagem no ES

Inundação causada pela chuva no Bairro Portal de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Há alguns meses, o problema no Espírito Santo era a seca . Agora, inundações e deslizamentos . Saem o pasto seco e o gado esfomeado e entram os bairros alagados, pessoas ilhadas, estradas intransitáveis. Um ciclo contínuo, embora alguns desses efeitos possam ser evitados. Parte da água da chuva, por exemplo, é armazenada para ser usada no período de estiagem.

Hoje, o Espírito Santo conta com 27 barragens construídas pelo governo capixaba, segundo dados da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh). “No total, essas barragens, com as chuvas, com o aumento de vazão, têm a capacidade de reservação de 20,8 milhões de metros cúbicos”, informa a agência.

São elas: Bonfim, Pinga Fogo, Graça Aranha, Penedo, Córrego Caximbau, Água Limpa, Liberdade, Engenheiro Valter J. Matielo (Itauninhas), Barragem de Ponto Belo, Santa Julia, Alto Santa Julia, Cupido, Pasto Novo, Córrego Seco, Cabeceira 25 de julho, Afluente 25 de julho, Barragem Itanhanga, Barragem Perdido 1, Barragem Perdido 2, Barragem Três Pontões, Rio Braço Sul, Mucurici, Barragem Everaldo Bianquini, Maria Clem de Vasconcelos, Triunfo, Taquaral I, Darcy Reuter Lima (Tutu Reuter).

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De acordo com a Agerh, “essas são barragens públicas que o Governo do Estado construiu e distribuiu para vários pontos do Estado. Elas têm a capacidade de armazenar, acumular a água de chuva que aumenta a vazão dos rios e essa água pode ser usada no período de estiagem”.

Ainda segundo a agência, a água é direcionada principalmente para agricultura e abastecimento humano. “Quanto a ser suficiente para o período de estiagem, isso vai depender da intensidade do período de seca, mas já é um incremento importante, que, aliado às barragens privadas, aumenta a segurança hídrica do Estado.”

Há uma semana, o Espírito Santo enfrenta chuvas intensas e, em alguns municípios, em apenas algumas horas, choveu o que era esperado para um mês inteiro.