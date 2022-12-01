Veja as rodovias com interdições após forte chuva no Espírito Santo

As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo levaram a interdições de trechos das rodovias federais e estaduais. A água causou estragos nas estradas e o Estado segue com trechos de rodovias interditados. Entre outros locais, há uma interdição total no km 36 da BR 259, em Colatina, e outra no km 171,3 da BR 101, em Aracruz.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta terça-feira (6), que o km 162,7 da BR 101, em Linhares, continua alagado, mas foi liberado para o fluxo de carros e motos. Veja abaixo como está a situação das estradas.
BR 101
Interdição total:
- BR 101 - Km 171, 3, em Aracruz, onde há erosão com rompimento total da pista
Interdição parcial:
- BR 101 - Km 134, em Linhares, onde há erosão na pista
- BR 101 - Km 249, na Serra, onde há erosão do acostamento
BR 259
- Interdição total:
- BR 259 - Km 36, em Colatina, onde há erosão do acostamento dos dois sentidos e pista comprometida
BR 262
- Interdição parcial:
- BR 262 - Km 32, em Domingos Martins, onde o trânsito está em PARE/SIGA para a retirada de árvores
Rodovias estaduais (DER-ES):
Interdição total:
- ES 010 - Kms 186 e 188, em São Mateus
- ES 230 - Km 51, em Vila Valério
- ES 405 - Km 25, em Ecoporanga
Interdição parcial:
- ES 080 - Em Santa Leopoldina, próximo à Cachoeira das Sete Quedas
- ES 257 - Km 10,9, em Aracruz
- ES 261 - Trecho entre Fundão e Santa Teresa
- ES 181 - Kms 18 e 30, em Muniz Freire
- ES 185 - Kms 33 e 60, em Iúna
- ES 185 - Km 60, em Ibitirama
- ES 375 - Km 4, em Vargem Alta
Arquivos & Anexos
Interdições em rodovias estaduais - DER-ES
Veja todos os pontos com interdição total ou parcial, além dos pontos de atenção, segundo o DER-ES
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