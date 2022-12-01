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Veja as rodovias com interdições após forte chuva no Espírito Santo

Estado registra interdição total e parcial em trechos das BR 101, além de ocorrências em rodovias estaduais. A chuva atinge o Espírito Santo há mais de uma semana

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 09:24

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

01 dez 2022 às 09:24
Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região
Erosão no km 171 da BR 101, em Aracruz Crédito: Divulgação | PRF
As fortes chuvas que atingem o Espírito Santo levaram a interdições de trechos das rodovias federais e estaduais. A água causou estragos nas estradas e o Estado segue com trechos de rodovias interditados. Entre outros locais, há uma interdição total no km 36 da BR 259, em Colatina, e outra no km 171,3 da BR 101, em Aracruz.
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou, nesta terça-feira (6), que o km 162,7 da BR 101, em Linhares, continua alagado, mas foi liberado para o fluxo de carros e motos. Veja abaixo como está a situação das estradas. 

BR 101 

Interdição total:
  • BR 101 - Km 171, 3, em Aracruz, onde há erosão com rompimento total da pista
Interdição parcial:
  • BR 101 - Km 134, em Linhares, onde há erosão na pista
  • BR 101 - Km 249, na Serra, onde há erosão do acostamento

BR 259

  • Interdição total:
  • BR 259 - Km 36, em Colatina, onde há erosão do acostamento dos dois sentidos e pista comprometida

BR 262

  • Interdição parcial:
  • BR 262 - Km 32, em Domingos Martins, onde o trânsito está em PARE/SIGA para a retirada de árvores
Rodovias estaduais (DER-ES):
Interdição total:
  • ES 010 - Kms 186 e 188, em São Mateus
  • ES 230 - Km 51, em Vila Valério
  • ES 405 - Km 25, em Ecoporanga
Interdição parcial:
  • ES 080 - Em Santa Leopoldina, próximo à Cachoeira das Sete Quedas
  • ES 257 - Km 10,9, em Aracruz
  • ES 261 - Trecho entre Fundão e Santa Teresa
  • ES 181 - Kms 18 e 30, em Muniz Freire
  • ES 185 - Kms 33 e 60, em Iúna
  • ES 185 - Km 60, em Ibitirama
  • ES 375 - Km 4, em Vargem Alta

Arquivos & Anexos

Interdições em rodovias estaduais - DER-ES

Veja todos os pontos com interdição total ou parcial, além dos pontos de atenção, segundo o DER-ES
Tamanho do arquivo: 512kb
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