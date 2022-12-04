Escolas que servem de abrigo a desabrigados não terão aulas presenciais no ES

Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas Crédito: Carlos Alberto Silva

Em Cariacica, a Secretaria de Educação (Seme) informou que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdeci Cezario, em Vila Rica, onde mais de 40 pessoas estão abrigadas, não terá aulas presenciais nos próximos dias. As aulas acontecerão de forma remota, por meio dos canais do Dever em Casa na TV.

Na cidade, segundo Boletim da Defesa Civil, há 44 pessoas desabrigadas e 150 desalojados.

Na Grande Vitória, outra cidade que também tem destinado as escolas para abrigar as vítimas das chuvas é Viana, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas. São 1.420 pessoas desalojadas e 256 desabrigadas na cidade. Seis escolas foram destinadas para abrigar quem não pode voltar para casa.

Segundo a prefeitura, as escolas que estão recebendo desabrigados são o CMEI Professora Biluca, em Viana Sede; CMEI Calypio Siqueira Rocha, em Marcílio de Noronha; EMEF Prof.ª Divaneta Lessa De Moraes (CAIC), em Campo Verde; CMEI Maria da Penha de Castro Novaes, em Jucu/Nova Belém; EMEF Francisco De Assis Pereira, em Canaã e EMEF Alvimar Silva, em Ipanema. A prefeitura ainda não informou se as aulas presenciais estão de fato canceladas nessas unidades.