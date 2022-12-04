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Chuvas no Espírito Santo

Escolas que servem de abrigo a desabrigados não terão aulas presenciais no ES

Neste domingo (4), o número de pessoas fora de casa em todo o Estado passou de 4 mil; Viana e Cariacica somam sete colégios nestas condições de improviso para moradores

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 19:25

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

04 dez 2022 às 19:25
Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas
Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas Crédito: Carlos Alberto Silva
Escolas que estão recebendo vítimas das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo desde a semana passada não vão ter aulas presenciais nos próximos dias. Neste domingo (4), o número de desabrigados e desalojados em todo o Estado passou de 4 mil.
Em Cariacica, a Secretaria de Educação (Seme) informou que a Escola Municipal de Ensino Fundamental Valdeci Cezario, em Vila Rica, onde mais de 40 pessoas estão abrigadas, não terá aulas presenciais nos próximos dias. As aulas acontecerão de forma remota, por meio dos canais do Dever em Casa na TV.
Na cidade, segundo Boletim da Defesa Civil, há 44 pessoas desabrigadas e 150 desalojados.
Na Grande Vitória, outra cidade que também tem destinado as escolas para abrigar as vítimas das chuvas é Viana, uma das mais atingidas pelas fortes chuvas. São 1.420 pessoas desalojadas e 256 desabrigadas na cidade. Seis escolas foram destinadas para abrigar quem não pode voltar para casa. 
Segundo a prefeitura, as escolas que estão recebendo desabrigados são o CMEI Professora Biluca, em Viana Sede; CMEI Calypio Siqueira Rocha, em Marcílio de Noronha; EMEF Prof.ª Divaneta Lessa De Moraes (CAIC), em Campo Verde; CMEI Maria da Penha de Castro Novaes, em Jucu/Nova Belém; EMEF Francisco De Assis Pereira, em Canaã e EMEF Alvimar Silva, em Ipanema. A prefeitura ainda não informou se as aulas presenciais estão de fato canceladas nessas unidades.
Na Serra, a Secretaria de Educação informa que, neste momento, enquanto estiverem sendo usados como abrigos para os desabrigados pelas chuvas, não haverá aula nos CMEIs Central Carapina, em Central Carapina, e Amélia Pereira, em Jardim Tropical. "Trata-se de uma medida emergencial para atender aos acometidos pela chuva da própria comunidade. Tão logo quando a situação for reestabelecida, as aulas serão retomada", informou a prefeitura, por nota.

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