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Realidade desoladora: o relato de repórter fotográfico na cobertura da chuva no ES

Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, percorreu bairros de Viana na manhã deste domingo e, apesar da experiências em grandes coberturas, se emocionou com as famílias que perderam, mais uma vez, tudo o que possuíam

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 14:11

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2022 às 14:11
Escalado neste domingo (4) para cobrir os efeitos das fortes chuvas em Viana, o repórter fotográfico Carlos Alberto Silva, de A Gazeta, enviou um forte relato sobre a situação de bairros como Universal e Ipanema. A realidade é desoladora: moradores e pequenos comerciantes que perderam todos os seus bens, ruas cheias de água, gente desesperada. É impossível não se sensibilizar, não se emocionar com o drama das famílias afetadas pela chuva, seja em Viana ou em qualquer outro lugar.
"Fiz Jornalismo porque gosto de fotografar, porque gosto de gente, e é muito triste ver o sofrimento dessa gente perder tudo. É difícil", desabafa. O choro sincero de Carlos Alberto, do alto dos seus 30 anos de experiência, tendo participado de várias coberturas de chuvas no Espírito Santo, representa todo o nosso sentimento, todas as pessoas de Norte a Sul que estão neste momento lutando, ajudando, documentando, trabalhando de alguma forma em meio à toda destruição causada pela chuva. Nossos mais sinceros abraços a todas as pessoas afetadas pelas enchentes.

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