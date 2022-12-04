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Boletim da Defesa Civil

Nível do Rio Doce em Linhares atinge cota de alerta após fortes chuvas no ES

A chuva que tem atingido o Estado deixou nove cidades com risco alto para deslizamento de terra e cinco com possibilidade de alagamentos

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 09:01

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

04 dez 2022 às 09:01
Chuva durante a tarde deixou ruas alagadas em Três Barras, Linhares
A chuva deixou ruas alagadas em Três Barras, no município de Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Rio Doce, em Linhares, está em cota de alerta por causa da grande quantidade de chuva que atinge o Espírito Santo. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (4), no Boletim Extraordinário da Defesa Civil. Nesse sábado (3), o rio estava na cota de atenção.
Além disso, nove cidades estão classificadas com risco alto para deslizamento de terra. Confira a seguir:
  1. Fundão
  2. Serra
  3. Ibiraçu
  4. Aracruz
  5. Cariacica
  6. Santa Leopoldina
  7. Viana
  8. Linhares
  9. João Neiva
O monitoramento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também classifica como alta a possibilidade de alagamentos ou enchentes em cinco cidades: Fundão, Serra, Santa Leopoldina, São Mateus e Linhares.
Abaixo, acompanhe as cidades com os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas. O município de Colatina, no Noroeste do Estado, teve o maior acumulado: 121.02 mm.
Devido às fortes chuvas no ES, Rio Doce está em cota de alerta
Lista com os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas registrados entre os municípios do ES Crédito: Defesa Civil / Cemaden

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