Nível do Rio Doce em Linhares atinge cota de alerta após fortes chuvas no ES

O Rio Doce, em Linhares, está em cota de alerta por causa da grande quantidade de chuva que atinge o Espírito Santo. A informação foi divulgada na manhã deste domingo (4), no Boletim Extraordinário da Defesa Civil. Nesse sábado (3), o rio estava na cota de atenção.
Além disso, nove cidades estão classificadas com risco alto para deslizamento de terra. Confira a seguir:
- Fundão
- Serra
- Ibiraçu
- Aracruz
- Cariacica
- Santa Leopoldina
- Viana
- Linhares
- João Neiva
O monitoramento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também classifica como alta a possibilidade de alagamentos ou enchentes em cinco cidades: Fundão, Serra, Santa Leopoldina, São Mateus e Linhares.
Abaixo, acompanhe as cidades com os maiores acumulados de chuva nas últimas 24 horas. O município de Colatina, no Noroeste do Estado, teve o maior acumulado: 121.02 mm.