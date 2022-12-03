Chuva no ES: casa desaba após ser atingida por deslizamento em Cariacica

Barranco desaba e atinge casa em Flexal II Crédito: Reprodução

Uma família passou por um grande susto no início da tarde deste sábado (3) no bairro Flexal II, em Cariacica. Parte da casa onde moram um casal e a uma criança desabou após um barranco desmoronar. O deslizamento de terra atingiu a parte de trás da residência da Rua Cláudio Coutinho.

De acordo com o líder comunitário Aílton Pereira, ninguém se feriu. Por sorte, um rapaz, a esposa dele e uma criança de aproximadamente sete anos estavam em outro cômodo da casa no momento do desabamento. O caso aconteceu por volta de meio-dia e a Defesa Civil Municipal foi acionada.

O líder comunitário informou ainda que, quando desabou, o barranco também atingiu o quintal outras duas casas no mesmo local. "A chuva castiga os moradores do bairro e parte das ruas estão alagadas", comentou Ailton.

Deslizamento de barranco atinge casa em Flexal II, Cariacica Crédito: Internauta

Em outro local, na Rua Boa Vista, também no bairro Flexal II, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Na residência, estavam um casal e duas crianças, e, felizmente, ninguém se feriu.

A Prefeitura de Cariacica informou que o deslizamento de terra que atingiu o imóvel na rua Claudio Coutinho, em Flexal II, destruiu metade dele. "Os moradores foram alojados em casa de vizinhos, pois o imóvel está interditado pela Defesa Civil", disse, em nota.