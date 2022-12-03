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Bairro Flexal II

Chuva no ES: casa desaba após ser atingida por deslizamento em Cariacica

Fortes chuvas provocaram deslizamento de um barranco, que atingiu a residência onde moram um casal e uma criança de sete anos; ninguém se feriu, segundo liderança comunitária

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 14:30

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

03 dez 2022 às 14:30
Barranco desaba e atinge casa em Flexal II
Barranco desaba e atinge casa em Flexal II Crédito: Reprodução
Uma família passou por um grande susto no início da tarde deste sábado (3) no bairro Flexal II, em Cariacica. Parte da casa onde moram um casal e a uma criança desabou após um barranco desmoronar. O deslizamento de terra atingiu a parte de trás da residência da Rua Cláudio Coutinho.
De acordo com o líder comunitário Aílton Pereira, ninguém se feriu. Por sorte, um rapaz, a esposa dele e uma criança de aproximadamente sete anos estavam em outro cômodo da casa no momento do desabamento. O caso aconteceu por volta de meio-dia e a Defesa Civil Municipal foi acionada.
O líder comunitário informou ainda que, quando desabou, o barranco também atingiu o quintal outras duas casas no mesmo local. "A chuva castiga os moradores do bairro e parte das ruas estão alagadas", comentou Ailton.
Deslizamento de barranco atinge casa em Flexal II, Cariacica Crédito: Internauta
Em outro local, na Rua Boa Vista, também no bairro Flexal II, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Na residência, estavam um casal e duas crianças, e, felizmente, ninguém se feriu. 
A Prefeitura de Cariacica informou que o deslizamento de terra que atingiu o imóvel na rua Claudio Coutinho, em Flexal II, destruiu metade dele. "Os moradores foram alojados em casa de vizinhos, pois o imóvel está interditado pela Defesa Civil", disse, em nota.
A Defesa Civil de Cariacica disponibilizou mais dois números para acionamento do órgão em caso de emergências. O cidadão pode contactar o órgão pelos telefones 3354-7126, 3346-6194, 98831-6000 ou 199.

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