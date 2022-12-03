Chuva no ES: casa desaba após ser atingida por deslizamento em Cariacica

Uma família passou por um grande susto no início da tarde deste sábado (3) no bairro Flexal II, em Cariacica. Parte da casa onde moram um casal e a uma criança desabou após um barranco desmoronar. O deslizamento de terra atingiu a parte de trás da residência da Rua Cláudio Coutinho.
De acordo com o líder comunitário Aílton Pereira, ninguém se feriu. Por sorte, um rapaz, a esposa dele e uma criança de aproximadamente sete anos estavam em outro cômodo da casa no momento do desabamento. O caso aconteceu por volta de meio-dia e a Defesa Civil Municipal foi acionada.
O líder comunitário informou ainda que, quando desabou, o barranco também atingiu o quintal outras duas casas no mesmo local. "A chuva castiga os moradores do bairro e parte das ruas estão alagadas", comentou Ailton.
Em outro local, na Rua Boa Vista, também no bairro Flexal II, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Na residência, estavam um casal e duas crianças, e, felizmente, ninguém se feriu.
A Prefeitura de Cariacica informou que o deslizamento de terra que atingiu o imóvel na rua Claudio Coutinho, em Flexal II, destruiu metade dele. "Os moradores foram alojados em casa de vizinhos, pois o imóvel está interditado pela Defesa Civil", disse, em nota.
A Defesa Civil de Cariacica disponibilizou mais dois números para acionamento do órgão em caso de emergências. O cidadão pode contactar o órgão pelos telefones 3354-7126, 3346-6194, 98831-6000 ou 199.