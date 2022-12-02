Cariacica retira toneladas de lixo de rio e prefeito faz apelo à população

Acúmulo de lixo no Rio Formate, em Cariacica Crédito: Reprodução/Redes sociais

As chuvas constantes em todo o Espírito Santo têm provocado alagamentos em vários municípios, mas não é apenas o intenso volume de água que causa enchentes: o lixo descartado em local impróprio contribui para o problema. Na manhã desta sexta-feira (2), toneladas de resíduos foram retiradas do Rio Formate, em Cariacica , no limite com Viana , duas das cidades em que a população tem sofrido com as inundações.

Para alertar os moradores sobre os riscos de jogar o lixo em lugar inadequado, ou não respeitar os horários de coleta, o prefeito de Cariacica, Euclério Sampaio, gravou um vídeo e compartilhou nas redes sociais no momento em que operários faziam a limpeza de um trecho do rio. Ele estava na região 10 da cidade — que compreende os bairros Novo Brasil, Nova Campo Grande, Vale dos Reis, Vista Dourada, Piranema, Novo Horizonte, São Gonçalo, Operário, Mucuri e Vila Independência — os mais afetados, segundo Euclério, pelos impactos da chuva.

"Olha a tonelada de lixo que está descendo. Precisamos da parceria da comunidade para cuidar da cidade. Esse é um dos problemas dos alagamentos nas comunidades às margens do rio. Conseguimos que não houvesse enchente nos demais bairros, mas os bairros próximos do rio têm enchente por esse motivo", advertiu o prefeito.

Euclério ainda fez um apelo para que a população de Cariacica, e também de Viana, não descarte resíduos em local indevido, ressaltando que o município tem recolhimento regular de lixo. Questionada sobre o volume de lixo recolhido, a assessoria da prefeitura informou que o trabalho ainda está em andamento e, no final do dia, haverá um balanço.

Desabrigados

A Defesa Civil do Espírito Santo informou, no final da tarde desta quinta-feira (1), que mais de 2 mil pessoas estão fora de casa devido às fortes chuvas que atingem o Estado há uma semana. Desabamento de casas, alagamentos, deslizamentos de terra e até morte foram registrados em diferentes cidades capixabas.

Foram contabilizados 1.596 desalojados e 530 desabrigados em 14 localidades, totalizando 2.126 pessoas. Os municipios em situação mais crítica são Viana, na Grande Vitória, e Santa Leopoldina, na Região Serrana, conforme apontou o órgão. Somadas, elas têm 1.417 moradores em risco.

A lista dos telefones de emergência das Defesas Civis de cada município pode ser acessada neste link . Também está em funcionamento a ferramenta de alertas via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199. Outro número de telefone importante caso haja necessidade de resgate é o 193, do Corpo de Bombeiros, e o 199, da Defesa Civil Estadual.