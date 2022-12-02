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Casa inundada

Moradora tem ajuda para recomeçar após perder tudo devido à chuva em Cariacica

Camila Ferreira, de 32 anos, que tem um filho de cinco meses e perdeu tudo após ter a casa tomada pela água no bairro Campo Verde, recebeu ajuda financeira e doações de móveis

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 10:32

Roberta Costa

Roberta Costa

Publicado em 

02 dez 2022 às 10:32
Camila teve casa invadida pela água da chuva
Camila teve casa invadida pela água da chuva nesta quinta (1) Crédito: Ricardo Medeiros
Após ter a casa inundada pela água da chuva na manhã desta quinta (1º) e relatar ter perdido tudo por conta do alagamento, Camila Ferreira, de 32 anos, moradora do bairro Campo Verde, em Cariacica, recebeu muitas ofertas de ajuda para recomeçar. Pessoas que viram um post no Instagram de A Gazeta com a história da auxiliar de serviços gerais doaram dinheiro e móveis para ela.
Camila tem um filho de cinco meses e contou ao repórter fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, que a água havia começado a invadir sua moradia às 5h da manhã e que havia perdido tudo. Nesta sexta-feira (1º), o profissional voltou à residência da auxiliar de serviços gerais e ela mostrou que a água, que na quinta-feira atingia a altura do joelho dela, já havia diminuído.
Camila teve casa invadida pela água da chuva
Camila teve casa invadida pela água da chuva nesta quinta (1) Crédito: Ricardo Medeiros

Cariacica é 2ª cidade do ES onde mais choveu em 24h

Na lista das cidades com maiores acumulados de chuva, Fundão aparece na ponta, com 195 mm, seguida por Cariacica (134.22 mm), Linhares (128.4 mm), Aracruz (117.52 mm) e Viana (116.87 mm). Como destacado pela Defesa Civil, essas cidades da Grande Vitória e Norte capixaba se encontram em uma zona de cor roxa, com possibilidade de chuva forte e grandes acumulados até esta sexta-feira.
Com quase 200mm em 24h, Fundão foi a cidade mais atingida no ES; veja balanço
Com quase 200mm em 24h, Fundão foi a cidade mais atingida no ES; veja balanço Crédito: Divulgação | Defesa Civil
Entre os municípios com alto risco para movimento de massa estão: Fundão, Serra, Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Santa Leopoldina e Linhares. As cidades de Fundão, Serra e Santa Leopoldina também apresentam alto risco para alagamentos, de acordo com o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden).

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