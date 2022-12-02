Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Impacto

Quase cem viagens de ônibus são canceladas após fortes chuvas no ES

Medida foi tomada devido à situação das estradas em todo o Estado. Foram pelo menos 89 cancelamentos de viagens intermunicipais e interestaduais em menos de 24h

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 22:07

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

01 dez 2022 às 22:07
Viação Águia Branca
A Viação Águia Branca opera viagens para o Norte do ES e quase cem delas tiveram de ser canceladas por conta das chuvas Crédito: Divulgação/Águia Branca
Em um intervalo de menos de 24 horas, quase cem ônibus da Viação Águia Branca não puderam sair da garagem por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A informação foi divulgada através de um boletim da própria empresa, que levou em conta as viagens marcadas para a partir das 5h desta quinta-feira (01).
Foram pelo menos 89 cancelamentos, divididos tanto em viagens intermunicipais (dentro do Estado) quanto interestaduais (do ES para outro estado). Apesar de outras linhas não terem sido canceladas, a viação também precisou fazer alterações nos itinerários. Confira a lista completa abaixo:

Arquivos & Anexos

Viagens canceladas ou com alteração no itinerário

Boletim divulgado pela Águia Branca na noite desta quinta-feira (01)
Tamanho do arquivo: 57kb
Baixar
Além disso, por causa de uma interdição total nos km 144 e 169 da BR 101, todas as viagens do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro e a São Paulo também precisaram ser suspensas. A medida vale para os embarques que aconteceriam entre às 19h desta quinta e às 8h30 desta sexta-feira (02).
Quase cem viagens de ônibus são canceladas após fortes chuvas no ES
A Viação Águia Branca ainda destacou que seguirá monitorando a situação de cada ponto nas rodovias e, em caso de atualizações, novos comunicados serão feitos na rede social. Em nota, a empresa disse que todos os clientes que tiveram sua viagem afetada poderão cancelar ou remarcar suas passagens, sem cobrança de taxa em até 10 dias úteis da data original de embarque, através do SAC (0800 725 1211), WhatsApp (27 99796-1991) ou nas agências.

LEIA MAIS 

Chuvas no ES: saiba os desvios dos trechos interditados na BR 101 Norte

Prefeitura decreta situação de emergência por causa da chuva em Linhares

Deslizamentos e enchente: Fundão decreta situação de emergência

Bombeiros do ES pedem que pessoas não insistam em ficar em casa em situação de risco

Chuva no ES: colchão inflável é usado para resgatar caminhoneiro ilhado

Veja Também

Chuva no ES: mais de 2 mil pessoas já tiveram que sair de casa

Moradores cavam vala para água da chuva escoar no litoral de Aracruz

Notaer transporta mulher a tempo de receber rim em meio às chuvas no ES

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES espírito santo ônibus Águia Branca Grupo Águia Branca
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt
Oscar Schmidt lutou durante 15 anos contra um tumor cerebral
Quando a cirurgia de tumor cerebral é indicada? Entenda o caso de Oscar Schmidt
Imagem de destaque
'Temi que meu filho tivesse câncer cerebral, mas ele havia sido envenenado com vitamina D'

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados