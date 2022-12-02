Em um intervalo de menos de 24 horas, quase cem ônibus da Viação Águia Branca não puderam sair da garagem por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo. A informação foi divulgada através de um boletim da própria empresa, que levou em conta as viagens marcadas para a partir das 5h desta quinta-feira (01).
Foram pelo menos 89 cancelamentos, divididos tanto em viagens intermunicipais (dentro do Estado) quanto interestaduais (do ES para outro estado). Apesar de outras linhas não terem sido canceladas, a viação também precisou fazer alterações nos itinerários. Confira a lista completa abaixo:
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Viagens canceladas ou com alteração no itinerário
Boletim divulgado pela Águia Branca na noite desta quinta-feira (01)
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Além disso, por causa de uma interdição total nos km 144 e 169 da BR 101, todas as viagens do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro e a São Paulo também precisaram ser suspensas. A medida vale para os embarques que aconteceriam entre às 19h desta quinta e às 8h30 desta sexta-feira (02).
Quase cem viagens de ônibus são canceladas após fortes chuvas no ES
A Viação Águia Branca ainda destacou que seguirá monitorando a situação de cada ponto nas rodovias e, em caso de atualizações, novos comunicados serão feitos na rede social. Em nota, a empresa disse que todos os clientes que tiveram sua viagem afetada poderão cancelar ou remarcar suas passagens, sem cobrança de taxa em até 10 dias úteis da data original de embarque, através do SAC (0800 725 1211), WhatsApp (27 99796-1991) ou nas agências.