Quase cem viagens de ônibus são canceladas após fortes chuvas no ES

A Viação Águia Branca opera viagens para o Norte do ES e quase cem delas tiveram de ser canceladas por conta das chuvas Crédito: Divulgação/Águia Branca

Em um intervalo de menos de 24 horas, quase cem ônibus da Viação Águia Branca não puderam sair da garagem por conta das fortes chuvas que atingem o Espírito Santo . A informação foi divulgada através de um boletim da própria empresa, que levou em conta as viagens marcadas para a partir das 5h desta quinta-feira (01).

Foram pelo menos 89 cancelamentos, divididos tanto em viagens intermunicipais (dentro do Estado) quanto interestaduais (do ES para outro estado). Apesar de outras linhas não terem sido canceladas, a viação também precisou fazer alterações nos itinerários. Confira a lista completa abaixo:

Arquivos & Anexos Viagens canceladas ou com alteração no itinerário Boletim divulgado pela Águia Branca na noite desta quinta-feira (01) Tamanho do arquivo: 57kb Baixar

Além disso, por causa de uma interdição total nos km 144 e 169 da BR 101, todas as viagens do Espírito Santo em direção ao Rio de Janeiro e a São Paulo também precisaram ser suspensas. A medida vale para os embarques que aconteceriam entre às 19h desta quinta e às 8h30 desta sexta-feira (02).

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