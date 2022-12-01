Chuvas no ES: saiba os desvios dos trechos interditados na BR 101 Norte

Chegando na cidade, muitos motoristas têm optado por usar a ES-248 em direção a Linhares, mas como a pista está em obras de recuperação da via, iniciadas há cerca de um mês, a estrada não tem suportado o volume dos veículos que passam por lá ao desviar da interdição total, segundo informou o diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto.