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Chuvas no ES: saiba os desvios dos trechos interditados na BR 101 Norte

DER orienta que motoristas que querem ir até São Mateus ou sul da Bahia percorram o contorno de Colatina (ES-080) em direção a Nova Venécia

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 19:15

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

01 dez 2022 às 19:15
Novo trecho da BR 101 cede e é totalmente interditado em Aracruz; veja foto
Novo trecho da BR 101 cede e é totalmente interditado em Aracruz Crédito: Leitor | A Gazeta
Com o trecho norte da BR 101 interditado em ao menos dois pontos, um em Aracruz e outro em Linhares, nos kms 171,3 e 170 pela erosão na via, a alternativa para quem precisa ir para o Norte do Espírito Santo é entrar na BR 259 em direção a Colatina.
Chegando na cidade, muitos motoristas têm optado por usar a ES-248 em direção a Linhares, mas como a pista está em obras de recuperação da via, iniciadas há cerca de um mês, a estrada não tem suportado o volume dos veículos que passam por lá ao desviar da interdição total, segundo informou o diretor-presidente do Departamento de Edificações e Rodovias do Espírito Santo (DER-ES), Luiz Cesar Maretto.
Maretto, dessa forma, orienta que os motoristas que desejam ir para São Mateus ou para o sul da Bahia utilizem o contorno de Colatina, pegando a ES-080 depois de sair da BR 259 em direção a Nova Venécia. Esse desvio inclusive já deve estar sinalizado a partir desta sexta-feira (2). De Nova Venécia, a opção é usar a ES-137 em direção a São Mateus.
Chuvas no ES: saiba os desvios dos trechos interditados na BR 101 Norte
O objetivo é evitar o desgaste do trecho da ES-248, que passa às margens do rio Doce ligando Colatina e Linhares. Maretto disse que como a via está em obras, os veículos estão passando com velocidade mais baixa, o que tem atrasado as viagens.
Ele orienta que os motoristas optem pela ES-248 somente caso queiram ir para Linhares.

Desvio para quem vai para Linhares

Desvio BR-101 para Linhares
Desvio da BR 101 para Linhares, passando pela ES-248 Crédito: Reprodução

Desvio para quem vai para São Mateus/Bahia

Desvio BR-101 para São Mateus
Desvio da BR 101 para São Mateus/Bahia passa pela ES-080 e ES-137 Crédito: Reprodução

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