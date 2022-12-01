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Cidade em alerta

Prefeitura decreta situação de emergência por causa da chuva em Linhares

Em decorrência das fortes chuvas que atingem o município, a prefeitura declarou situação de emergência assim como decidiu cancelar consultas e exames de pacientes

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 17:35

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 dez 2022 às 17:35
A chuva tem causado muitos estragos na região Norte do Espírito Santo e deixado pessoas desabrigadas. Diante disso, a Prefeitura de Linhares declarou, nesta quinta-feira (1º) situação de emergência por causa das fortes chuvas e das áreas afetadas em todo o município. O decreto 1606/2022 será publicado desta sexta-feira (2) no Diário Oficial do Estado.
Ruas alagadas por causa da chuva no distrito de Regência, em Linhares
Ruas alagadas por causa da chuva no distrito de Regência, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta
Segundo a prefeitura, o volume de água registrado em Linhares é mais do que 40%, que estava previsto para o todo o ano de 2022. “Com isso, bairros e distritos atingidos necessitam de serviços urgentes emergenciais para cessação de danos, tendo em vista a manutenção e o aumento do risco para os moradores”, informou.
O órgão também comunicou que, até o momento, 133 pessoas estão sendo acolhidas em abrigos provisórios da prefeitura. Para o prefeito Bruno Marianelli, essa é uma medida extrema, mas necessária para preservar a vida dos moradores.
"Servidores da Prefeitura estão mobilizados para dar todo o suporte necessário. O decreto de emergência nos dá agilidade administrativa de fazer os serviços mais urgentes e necessários na cidade o mais rápido possível. Por isso tomamos essa decisão", disse Bruno Marianelli.
Com a declaração, ficam autorizadas a mobilização de todos os órgãos municipais para ajudar a Defesa Civil de Linhares e a convocação de voluntários nas ações reparadoras. “Também ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos danos provocados pelas chuvas”, explicou a prefeitura.
A cidade continua com alerta para mais chuvas volumosas e a previsão é que elas continuem até a próxima terça-feira (6). Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar o órgão 24 horas pelo telefone 27 98115 0511, 153 da Guarda Civil Municipal e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Cancelamentos de consultas e exames

Ainda devido às chuvas, a Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Saúde, decidiu cancelar as consultas e exames de pacientes das unidades básicas de saúde do município agendados na Grande Vitória, bem como nas cidades de Baixo Guandu e Colatina.
De acordo com o órgão, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, uma vez que dois trechos da rodovia BR 101, em Aracruz, estão interditados, e o tráfego nos desvios de rota está intenso e com grande movimentação de cargas.
A prefeitura destacou que todos os pacientes estão sendo comunicados da decisão e o reagendamento será feito à medida que as condições climáticas. “Em casos de urgência e emergência os pacientes podem se dirigir até uma unidade básica de saúde mais próxima, ou no Hospital Geral de Linhares (HGL)”, completou.
No caso de dúvidas ou esclarecimentos, a secretaria municipal de Saúde está disponível nos telefones 3372 3090/3373 2539/3372 1651.

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