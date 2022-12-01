Prefeitura decreta situação de emergência por causa da chuva em Linhares

A chuva tem causado muitos estragos na região Norte do Espírito Santo e deixado pessoas desabrigadas. Diante disso, a Prefeitura de Linhares declarou, nesta quinta-feira (1º) situação de emergência por causa das fortes chuvas e das áreas afetadas em todo o município. O decreto 1606/2022 será publicado desta sexta-feira (2) no Diário Oficial do Estado.
Segundo a prefeitura, o volume de água registrado em Linhares é mais do que 40%, que estava previsto para o todo o ano de 2022. “Com isso, bairros e distritos atingidos necessitam de serviços urgentes emergenciais para cessação de danos, tendo em vista a manutenção e o aumento do risco para os moradores”, informou.
O órgão também comunicou que, até o momento, 133 pessoas estão sendo acolhidas em abrigos provisórios da prefeitura. Para o prefeito Bruno Marianelli, essa é uma medida extrema, mas necessária para preservar a vida dos moradores.
"Servidores da Prefeitura estão mobilizados para dar todo o suporte necessário. O decreto de emergência nos dá agilidade administrativa de fazer os serviços mais urgentes e necessários na cidade o mais rápido possível. Por isso tomamos essa decisão", disse Bruno Marianelli.
Com a declaração, ficam autorizadas a mobilização de todos os órgãos municipais para ajudar a Defesa Civil de Linhares e a convocação de voluntários nas ações reparadoras. “Também ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos danos provocados pelas chuvas”, explicou a prefeitura.
A cidade continua com alerta para mais chuvas volumosas e a previsão é que elas continuem até a próxima terça-feira (6). Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar o órgão 24 horas pelo telefone 27 98115 0511, 153 da Guarda Civil Municipal e o 193, do Corpo de Bombeiros.
Cancelamentos de consultas e exames
Ainda devido às chuvas, a Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Saúde, decidiu cancelar as consultas e exames de pacientes das unidades básicas de saúde do município agendados na Grande Vitória, bem como nas cidades de Baixo Guandu e Colatina.
De acordo com o órgão, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, uma vez que dois trechos da rodovia BR 101, em Aracruz, estão interditados, e o tráfego nos desvios de rota está intenso e com grande movimentação de cargas.
A prefeitura destacou que todos os pacientes estão sendo comunicados da decisão e o reagendamento será feito à medida que as condições climáticas. “Em casos de urgência e emergência os pacientes podem se dirigir até uma unidade básica de saúde mais próxima, ou no Hospital Geral de Linhares (HGL)”, completou.
No caso de dúvidas ou esclarecimentos, a secretaria municipal de Saúde está disponível nos telefones 3372 3090/3373 2539/3372 1651.