Prefeitura decreta situação de emergência por causa da chuva em Linhares

Ruas alagadas por causa da chuva no distrito de Regência, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Segundo a prefeitura, o volume de água registrado em Linhares é mais do que 40%, que estava previsto para o todo o ano de 2022. “Com isso, bairros e distritos atingidos necessitam de serviços urgentes emergenciais para cessação de danos, tendo em vista a manutenção e o aumento do risco para os moradores”, informou.

O órgão também comunicou que, até o momento, 133 pessoas estão sendo acolhidas em abrigos provisórios da prefeitura. Para o prefeito Bruno Marianelli, essa é uma medida extrema, mas necessária para preservar a vida dos moradores.

"Servidores da Prefeitura estão mobilizados para dar todo o suporte necessário. O decreto de emergência nos dá agilidade administrativa de fazer os serviços mais urgentes e necessários na cidade o mais rápido possível. Por isso tomamos essa decisão", disse Bruno Marianelli.

Com a declaração, ficam autorizadas a mobilização de todos os órgãos municipais para ajudar a Defesa Civil de Linhares e a convocação de voluntários nas ações reparadoras. “Também ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens necessários às atividades de resposta aos danos provocados pelas chuvas”, explicou a prefeitura.

A cidade continua com alerta para mais chuvas volumosas e a previsão é que elas continuem até a próxima terça-feira (6). Em caso de ocorrências, os moradores podem acionar o órgão 24 horas pelo telefone 27 98115 0511, 153 da Guarda Civil Municipal e o 193, do Corpo de Bombeiros.

Cancelamentos de consultas e exames

Ainda devido às chuvas, a Prefeitura de Linhares, por meio da secretaria municipal de Saúde, decidiu cancelar as consultas e exames de pacientes das unidades básicas de saúde do município agendados na Grande Vitória, bem como nas cidades de Baixo Guandu e Colatina.

De acordo com o órgão, a medida tem como objetivo garantir a segurança dos pacientes e dos profissionais de saúde, uma vez que dois trechos da rodovia BR 101, em Aracruz, estão interditados, e o tráfego nos desvios de rota está intenso e com grande movimentação de cargas.

A prefeitura destacou que todos os pacientes estão sendo comunicados da decisão e o reagendamento será feito à medida que as condições climáticas. “Em casos de urgência e emergência os pacientes podem se dirigir até uma unidade básica de saúde mais próxima, ou no Hospital Geral de Linhares (HGL)”, completou.