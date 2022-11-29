Chuva causa estragos em Linhares e Aracruz e deixa desabrigados; vídeos

As chuvas registradas em Aracruz e Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de segunda-feira (28) e na madrugada desta terça-feira (29), deixaram bairros alagados, invadiram imóveis e a água tomou conta das ruas. Somente em Linhares 45 moradores ficaram desabrigados.

O boletim extraordinário da Defesa Civil Estadual, emitido às 11h desta terça-feira (29), informa que Aracruz registrou o maior volume de chuva do Espírito Santo em 24 horas: foram 216.18 mm. Em Linhares, foram 73.4 mm no mesmo período.

Acumulado de chuva em 24h

Aracruz - 216.18 mm Fundão - 196 mm Ibiraçu - 113.31 mm João Neiva - 104.34 mm Viana - 102.14 mm Conceição da Barra - 97.4 mm Anchieta 89.8 mm Serra - 79.13 mm Linhares - 73.4 mm Cariacica - 72.91 mm Santa Leopoldina - 65.8 mm Guarapari - 65 mm Alfredo Chaves - 50 mm Domingos Martins - 44.49 mm Vitória - 43.67 mm Santa Teresa - 40.55 mm Vila Velha - 39.64 mm São Mateus - 35 mm Pancas - 32.54 mm Governador Lindenberg - 27.87 mm

De acordo com a Prefeitura de Linhares, 12 famílias estão alocadas em ginásios dos bairros Aviso, Baixo Quartel e em um imóvel da associação de moradores de Rio Quartel. Neste último caso, os moradores vão receber aluguel social.

Imagens compartilhas por leitores de A Gazeta mostram o impacto das chuvas em diversas regiões. Em Bebedouro, é possível ver as ruas alagadas. No Rio Quartel, a população tenta abrir galerias e tirar lixos das ruas para tentar escoar a água.

Alagamentos em Jacupemba, Aracruz

No bairro São José, um muro caiu por causa da pressão imposta pela água da chuva. O prefeito Bruno Marianelli (Republicanos) disse que nos últimos cinco dias, choveu 400 mm, que corresponde a 40% de todo o volume previsto para o ano.

Nesta terça-feira (29), as equipes das secretarias de Obras, Assistência Social, Saúde, Educação, Agricultura e Segurança se reuniram para discutir as ações que serão adotadas para atender as famílias e mitigar os impactos causados pelas chuvas.

"Temos regiões que já ultrapassaram 420 mm de chuva. Toda a região do baixo Rio Doce está com nível de água muito alto, e com a chuva de hoje de madrugada, subiu muito o nível de alguns córregos. Temos problemas em algumas localidades rurais com acesso, estradas interrompidas e prestando assistência às famílias", informou o prefeito.

Segundo o prefeito, as famílias desabrigadas estão recebendo assistência. Ele garantiu que o Executivo municipal está trabalhando para drenar as águas e reestabelecer os fluxos de trânsito que foram atingidos pelas águas, sobretudo na zona rural.

"Hoje, praticamente, choveu 100 mm em uma hora em Linhares. No Centro, estamos com projeto de macrodrenagem em execução. No bairro Shell, mais especificamente, no Pó do Shell, o projeto está em licitação. Alguns alagamentos aconteceram em locais que a gente não tem problema normalmente devido ao volume de chuva", destaca o prefeito.

Além de mencionar que a prefeitura está realizando serviços de limpeza nas galerias pluviais e trabalhando em ações de drenagem, Marianelli pediu a colaboração da população em relação ao lixo e entulho nas ruas.

Aracruz foi onde mais choveu no ES

O município de Aracruz recebeu o maior acumulado de chuva das últimas 24 horas, segundo boletim emitido pela Defesa Civil estadual às 11h desta terça-feira (29). O documento atesta que a cidade recebeu 216,18 mm de chuva.

Em Vila do Riacho, há casas inundadas e a Defesa Civil Municipal está no local desde o início da manhã. Foi disponibilizado abertura de escola para receber desabrigados. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social (Semds) também estão no local.

Em Barra do Riacho também há registro de alagamento e casas inundadas. Equipes da Secretaria de Desenvolvimento Social estão no local. Em Jacupemba, a BR 101, no limite com Linhares, foi interditada totalmente na altura do km 170.

Há registro de casas inundadas. Quatro barragens cederam na localidade. Máquinas da Secretaria de Agricultura (Semag) foram descoladas para realizar a limpeza nessas regiões. Várias estradas rurais do município estão intransitáveis.

Em alguns pontos ocorreu queda de barranco. A Secretaria Municipal de Agricultura está realizando o mapeamento e relatório de todos os pontos afetados pelas chuvas na zona rural.