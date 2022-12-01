Bombeiros do ES pedem que pessoas não insistam em ficar em casa em situação de risco

Chuva provoca alagamentos no bairro Operário, Cariacica Crédito: Fernando Madeira

As fortes chuvas registradas no Espírito Santo já provocaram mortes , deixaram famílias desabrigadas e bairros inteiros alagados. Diante de uma previsão climática ainda de muita instabilidade nos próximos dias – com áreas em que o acumulado de chuva pode passar de 80 mm por dia em um solo já encharcado –, o Corpo de Bombeiros orienta que as pessoas não insistam em ficar em casa em situação de risco.

Em coletiva, o governador Renato Casagrande (PSB) falou que a Defesa Civil do Estado está preparada para atender os municípios que estão auxiliando desabrigados e desalojados e orientou ainda que os municípios decretem situação de emergência.

Segundo o comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Cerqueira, a chuva realmente se agravou e são dois os pontos de maior atenção: um na região de Fundão, Aracruz, Ibiraçu e João Neiva; e outro na região de Cariacica, Viana e Santa Leopoldina. Ele também faz um alerta para as pessoas que vivem em áreas de risco saiam de casa quando começar a chover muito, alagar ou ocorrer um deslizamento próximo.

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"É importante a antecipação. A gente observa em vários episódios, inclusive fora do Estado, que as pessoas insistem em ficar e acham que não vai acontecer nada. Então, é importante procurar o poder público local e saber onde é o abrigo e nós da Defesa Civil apoiamos os municípios nessas operações", afirma Cerqueira.

Os bombeiros também têm deslocado equipes especializadas para apoiar bombeiros dessas regiões mais afetadas para que durmam no local e possam dar um atendimento mais ágil. Atualmente, são quase 2 mil pessoas entre desalojados e desabrigados, abrigadas, em geral, nas escolas dos municípios.

Segundo Cerqueira, os riscos nos pontos críticos são de alagamento — com a água saindo do nível da canela para o nível da cintura de uma pessoa adulta — e de desabamento e deslocamento de terra pelo solo encharcado.

Previsão de mais chuva

O Boletim Extraordinário da Defesa Civil Estadual das 11h desta quinta-feira (1º) mostra um aumento na quantidade de chuva prevista para o Espírito Santo até sexta-feira (2). Áreas da Grande Vitória e Norte do Estado, antes classificadas com as cores laranja e vermelha, agora se encontram em roxo, mostrando que pode chover mais de 70 milímetros por dia.

Para sexta-feira (2), estava prevista chuva entre 50 e 70 mm/dia apenas na Grande Vitória e um pedaço da Região Norte compreendido por Aracruz Linhares . Agora, a previsão é de acumulados de até 120 mm nessas localidades, além de parte da Região Serrana.

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A cidade de Viana já contava, segundo números oficiais da Defesa Civil, com mais de 1 mil desalojados e desabrigados por conta da chuva, até as 18h desta quinta-feira (1º). Há muitas equipes em campo, ajudando a transportar os atingidos para locais seguros.

A Prefeitura de Viana já decretou estado de calamidade no início da tarde. Com a alta do nível do Rio Formate, Viana teve 17 dos 23 bairros afetados com inundações e deslizamentos. Dezessete abrigos, adaptados em escolas na cidade, já estão em funcionamento para receber os moradores que tiveram que deixar suas casas.

Em Linhares, a prefeitura decidiu suspender as aulas em toda a rede municipal de ensino na tarde desta quinta-feira e também nesta sexta-feira, em função das fortes chuvas. Mesmo que o temporal não tenha afetado diretamente as escolas, há pontos de alagamento no município, colocando em risco a segurança de estudantes e dos profissionais da educação no deslocamento. O retorno das aulas em toda a rede municipal de ensino está previsto para a próxima segunda-feira, dia 5 de dezembro.

As chuvas também provocaram interrupções de estradas e, por essa razão, empresas de ônibus anunciaram o cancelamento de viagens nesta quinta-feira (1º), ou possíveis atrasos nos itinerários. No Instagram, a Águia Branca informou que optou por cancelar viagens com saída da Rodoviária de Vitória. A Viação Pretti também informou nas redes sociais que, devido aos bloqueios na ES 080, em Barra de Mangaraí, em Santa Leopoldina, suspendeu algumas viagens. Confira a relação completa dos cancelamentos