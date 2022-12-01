Trabalhador morre atingido por deslizamento de pedra em Afonso Cláudio

Um trabalhador morreu atingido por uma pedra que rolou quando estava roçando uma encosta de um morro em Alto Rio da Cobra, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso.
De acordo com informações dos Bombeiros, o acidente aconteceu em uma pedreira. No local, os militares foram recebidos por colegas de trabalho da vítima, que contaram que o homem estava roçando uma encosta de morro e, ao se apoiar em uma pedra solta, ela rolou e o atingiu.
O corpo do trabalhador – que não teve nome e idade divulgados – ficou preso dentro de um buraco entre outras pedras. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e confirmou a morte.
A pedra que estava sobre o corpo da vítima era grande, aparentando pesar de duas a três toneladas, segundo o Corpo de Bombeiros. Foi necessária a utilização de uma retroescavadeira para a remoção da pedra.
Ainda segundo os Bombeiros, o local da ocorrência era de difícil acesso, com estradas precárias e começou a chover, o que tornou inviável a chegada da equipe da perícia para a remoção do corpo – que foi transportado pela ambulância da corporação até certo ponto da estrada, onde estava a equipe da perícia da Polícia Civil.
Os Bombeiros explicaram que o processo de retirada do corpo foi feito em comum acordo com a família da vítima, que estava presente no local.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O fato será apurado por meio da Delegacia de Policia de Afonso Cláudio. A Polícia Militar não retornou a reportagem.