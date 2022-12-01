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Tragédia

Trabalhador morre atingido por deslizamento de pedra em Afonso Cláudio

Homem estava roçando a encosta de um morro quando acidente ocorreu na tarde desta quarta-feira (30), Bombeiros usaram uma retroescavadeira para retirar a pedra de cima do corpo

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 11:50

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 dez 2022 às 11:50
Um trabalhador morreu atingido por uma pedra que rolou quando estava roçando uma encosta de um morro em Alto Rio da Cobra, em Afonso Cláudio, na Região Serrana do Espírito Santo. O acidente aconteceu na tarde desta quarta-feira (30). Segundo o Corpo de Bombeiros, o local era de difícil acesso.
De acordo com informações dos Bombeiros, o acidente aconteceu em uma pedreira. No local, os militares foram recebidos por colegas de trabalho da vítima, que contaram que o homem estava roçando uma encosta de morro e, ao se apoiar em uma pedra solta, ela rolou e o atingiu.
O corpo do trabalhador – que não teve nome e idade divulgados – ficou preso dentro de um buraco entre outras pedras. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) já estava no local e confirmou a morte.
A pedra que estava sobre o corpo da vítima era grande, aparentando pesar de duas a três toneladas, segundo o Corpo de Bombeiros. Foi necessária a utilização de uma retroescavadeira para a remoção da pedra.
CBM
Viatura do Corpo de Bombeiros Crédito: Vitor Jubini
Ainda segundo os Bombeiros, o local da ocorrência era de difícil acesso, com estradas precárias e começou a chover, o que tornou inviável a chegada da equipe da perícia para a remoção do corpo – que foi transportado pela ambulância da corporação até certo ponto da estrada, onde estava a equipe da perícia da Polícia Civil.
Os Bombeiros explicaram que o processo de retirada do corpo foi feito em comum acordo com a família da vítima, que estava presente no local.
Sobre o caso, a Polícia Civil disse que o corpo da vítima foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Venda Nova do Imigrante, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares. O fato será apurado por meio da Delegacia de Policia de Afonso Cláudio. A Polícia Militar não retornou a reportagem. 

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