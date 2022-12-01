Idoso morre soterrado e mulher fica ferida após casa desabar em Viana

Casa que desabou em Viana; morador morreu e mulher foi socorrida Crédito: Foto leitor

Uma casa desabou durante a madrugada desta quinta-feira (1º), no bairro Jucu, em Viana, na Grande Vitória, soterrando um casal de idosos. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros , a mulher foi socorrida com vida dos escombros, mas o idoso não resistiu e morreu no local.

A cidade foi uma das mais impactada pelas fortes chuvas que atingem o Espírito Santo, nas últimas 24 horas. A reportagem de A Gazeta está em contato com a Defesa Civil em busca de mais detalhes.

No Boletim da Defesa Civil consta que Viana foi a cidade onde mais choveu em 24 horas, com 146,8 mm de chuva. O município está em risco moderado para deslizamentos e contabiliza 11 desalojados e 35 desabrigados.

Em entrevista ao Bom dia Espírito Santo, o tenente-coronel Carlos Wagner explicou que a corporação recebeu o primeiro chamado para o socorro do casal às 5h desta quinta-feira. "Resgatamos a senhora com vida, estável, mas o senhor não resistiu durante o resgate e morreu, infelizmente", declarou. Casa desaba e duas pessoas são soterradas em Viana 0 seconds of 54 secondsVolume 61%

Também em entrevista à TV Gazeta, o prefeito de Viana, Wanderson Bueno (Podemos), confirmou a morte do idoso e afirmou que a prefeitura já fez o contato com os familiares.

"Nessa região, nós temos um trabalho realizado pela Defesa Civil de contenção de encostas, inclusive com obras, programas de infraestrutura. Não havia risco eminente, aconteceu devido às fortes chuvas. Foram 180 mm de chuva em três dias na cidade", afirmou.