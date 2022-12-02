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Mudança

Chuva no ES: Eco101 muda previsão para liberar trecho da BR 101 Norte

Concessionária explicou que a continuidade das chuvas forçaram a alteração do prazo inicial estipulado para o km 170, em Aracruz, que desmoronou nesta semana

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 21:08

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

01 dez 2022 às 21:08
As chuvas no Espírito Santo têm causado muitas interdições nas rodovias. Por conta disso, e da continuidade das fortes chuvas no Estado, a Eco101 informou que mudou data de entrega da obra do km 170. Agora, a previsão para a conclusão é no início da próxima semana, sem uma data precisa.
Segundo a concessionária, foram registrados diversos pontos de erosão na BR 101/ES/BA, sendo dois desses de grande complexidade. O primeiro foi registrado na última terça-feira (29), no km 170, em Linhares.
“Desde então, tendo em vista a continuidade das chuvas e a necessidade de um grande volume de materiais para reconstrução da pista, está prevista a finalização dos serviços até o início da próxima semana”, comunicou.
A segunda erosão na pista foi registrada nesta quinta-feira (1), no km 171,3, em Aracruz, e, conforme disse a Eco101, também está interferindo na logística de entrega de materiais e acesso a obra.
Em Aracruz, no km 171 da BR 101, pista totalmente interditada em virtude de erosão na via provocada pela forte chuva na região
Dois trechos próximos ao pedágio da BR 101 Norte, em Aracruz estão interditados devido aos danos na pista Crédito: Divulgação/PRF
“Equipes técnicas estão avaliando as intervenções necessárias neste ponto, que está com interdição total. O prazo de execução dos serviços de reconstrução da pista no km 171,3 está sendo avaliado devido à complexidade desta ocorrência”, explicou.
As condições de tráfego ao longo do trecho sob concessão estão sendo atualizadas no Twitter /(@_eco101), canal do Telegram (Eco101 Informa) e site da concessionária (eco101.com.br).
Além disso, a concessionária ressalta que, ao longo da rodovia, motoristas são orientados por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis, Praças de Pedágio e abordagem por colaboradores da concessionária.
A seguir, confira os pontos de atenção na BR-101 devido às fortes chuvas nesta quinta-feira (1º):
Linhares (queda de barreira):
  • km 134 - desvio
  • km 170 - interdição total
Aracruz (erosão)
  • km 171,3 - interdição total
Fundão:
  • km 234 (erosão) – desvio
Serra (queda de barreira):
  • km 249 – desvio
Viana:
  • km 299 - interdição vias marginais
  • km 301 - interdição marginal sul
  • km 302 - interdição pista sul
  • km 304 - interdição total
  • km 306 - desvio de faixa sul

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