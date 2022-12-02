Chuva no ES: Eco101 muda previsão para liberar trecho da BR 101 Norte

As chuvas no Espírito Santo têm causado muitas interdições nas rodovias . Por conta disso, e da continuidade das fortes chuvas no Estado, a Eco101 informou que mudou data de entrega da obra do km 170. Agora, a previsão para a conclusão é no início da próxima semana, sem uma data precisa.

“Desde então, tendo em vista a continuidade das chuvas e a necessidade de um grande volume de materiais para reconstrução da pista, está prevista a finalização dos serviços até o início da próxima semana”, comunicou.

Dois trechos próximos ao pedágio da BR 101 Norte, em Aracruz estão interditados devido aos danos na pista Crédito: Divulgação/PRF

“Equipes técnicas estão avaliando as intervenções necessárias neste ponto, que está com interdição total. O prazo de execução dos serviços de reconstrução da pista no km 171,3 está sendo avaliado devido à complexidade desta ocorrência”, explicou.

As condições de tráfego ao longo do trecho sob concessão estão sendo atualizadas no Twitter /(@_eco101), canal do Telegram (Eco101 Informa) e site da concessionária (eco101.com.br).

Além disso, a concessionária ressalta que, ao longo da rodovia, motoristas são orientados por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis, Praças de Pedágio e abordagem por colaboradores da concessionária.

A seguir, confira os pontos de atenção na BR-101 devido às fortes chuvas nesta quinta-feira (1º):

Linhares (queda de barreira):



km 134 - desvio



km 170 - interdição total



Aracruz (erosão)

km 171,3 - interdição total



Fundão:

km 234 (erosão) – desvio

Serra (queda de barreira):

km 249 – desvio



Viana: