Chuva no ES: Eco101 muda previsão para liberar trecho da BR 101 Norte

As chuvas no Espírito Santo têm causado muitas interdições nas rodovias. Por conta disso, e da continuidade das fortes chuvas no Estado, a Eco101 informou que mudou data de entrega da obra do km 170. Agora, a previsão para a conclusão é no início da próxima semana, sem uma data precisa.
Segundo a concessionária, foram registrados diversos pontos de erosão na BR 101/ES/BA, sendo dois desses de grande complexidade. O primeiro foi registrado na última terça-feira (29), no km 170, em Linhares.
“Desde então, tendo em vista a continuidade das chuvas e a necessidade de um grande volume de materiais para reconstrução da pista, está prevista a finalização dos serviços até o início da próxima semana”, comunicou.
A segunda erosão na pista foi registrada nesta quinta-feira (1), no km 171,3, em Aracruz, e, conforme disse a Eco101, também está interferindo na logística de entrega de materiais e acesso a obra.
“Equipes técnicas estão avaliando as intervenções necessárias neste ponto, que está com interdição total. O prazo de execução dos serviços de reconstrução da pista no km 171,3 está sendo avaliado devido à complexidade desta ocorrência”, explicou.
As condições de tráfego ao longo do trecho sob concessão estão sendo atualizadas no Twitter /(@_eco101), canal do Telegram (Eco101 Informa) e site da concessionária (eco101.com.br).
Além disso, a concessionária ressalta que, ao longo da rodovia, motoristas são orientados por meio dos Painéis de Mensagens Variáveis, Praças de Pedágio e abordagem por colaboradores da concessionária.
A seguir, confira os pontos de atenção na BR-101 devido às fortes chuvas nesta quinta-feira (1º):
Linhares (queda de barreira):
- km 134 - desvio
- km 170 - interdição total
Aracruz (erosão)
- km 171,3 - interdição total
Fundão:
- km 234 (erosão) – desvio
Serra (queda de barreira):
- km 249 – desvio
Viana:
- km 299 - interdição vias marginais
- km 301 - interdição marginal sul
- km 302 - interdição pista sul
- km 304 - interdição total
- km 306 - desvio de faixa sul