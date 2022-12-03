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Interdição total

Chuva no ES: árvore cai e interdita a Serafim Derenzi em Vitória

A árvore caiu em frente a garagem de ônibus da Viação Grande Vitória. A prefeitura está no local aguardando a chegada da EDP  para o desligamento da energia

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 13:59

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 dez 2022 às 13:59
A Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, foi totalmente interditada na tarde deste sábado (3), após a queda de uma árvore, devido às chuvas. A árvore caiu em frente a garagem de ônibus da Viação Grande Vitória.
A equipe da Prefeitura de Vitória está no local aguardando a chegada da EDP Escelsa para que a energia seja desligada e assim os galhos sejam removidos e a pista liberada.
Chuva: árvore cai e Rodovia Serafim Derenzi é totalmente interditada
Uma árvore caiu na Rodovia Serafim Derenzi, em Vitória, e deixou a pista totalmente interditada Crédito: Leitor | A Gazeta

Doações

A Prefeitura de Vitória conta com dois pontos de coleta de doações de agasalhos e alimentos não perecíveis para pessoas afetadas pelas fortes chuvas.
Os locais de entregas são: Base da Guarda Municipal de Vitória, que fica na Avenida Vitória, 1449, Jucutuquara, das 7h às 19h, todos os dias (inclusive nos fins de semana); e a recepção da Prefeitura de Vitória, das 8h às 18h (dias úteis).

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