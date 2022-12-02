Chuva no ES: mais de 3 mil pessoas já tiveram que sair de casa

A Defesa Civil do Espírito Santo informou, no final da tarde desta sexta-feira (02), que mais de 3 mil pessoas estão fora de casa devido às fortes chuvas que atingem o Estado
há uma semana. Desabamento de imóveis, alagamentos, deslizamentos de terra e até a morte de uma pessoa
foram registrados em diferentes cidades capixabas.
Foram contabilizados 2.420 desalojados e 641 desabrigados em 17 localidades, totalizando 3.061 pessoas. Os municípios em situação mais crítica são Viana, na região metropolitana, e Linhares, no Norte, conforme apontou o órgão. Somados, possuem 1.800 moradores em risco.
Em Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado, a situação não é diferente: quase 600 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas.
Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, duas da região Norte se destacam: João Neiva aparece no topo, com 140,81 mm, seguida de Ibiraçu, com 118,88 mm. Na sequência vem Fundão, com 104 mm.
As fortes chuvas ainda fizeram as cidades de Fundão, Serra, Santa Leopoldina, São Mateus e Linhares serem classificadas com risco alto para alagamentos. Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Viana e João Neiva também aparecem com a mesma classificação para movimentos de massa.
A lista dos telefones de emergência das Defesas Civis de cada município pode ser acessada neste link
. Também está em funcionamento a ferramenta de alertas via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199. Outro número de telefone importante caso haja necessidade de resgate é o 193, do Corpo de Bombeiros, e o 199, da Defesa Civil Estadual.
Nas cidades em vermelho, pode ocorrer chuva superior aos 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, o risco é alto para grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas em regiões com áreas de risco.