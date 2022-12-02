Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Prejuízos

Chuva no ES: mais de 3 mil pessoas já tiveram que sair de casa

A situação é crítica em Viana, município com o maior número de desabrigados e desalojados. Na sequência aparecem Linhares e Santa Leopoldina

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 17:25

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 dez 2022 às 17:25
Rua do bairro Ipanema, em Viana, é tomada por água
Rua do bairro Ipanema, em Viana, é tomada por água Crédito: Ricardo Medeiros
A Defesa Civil do Espírito Santo informou, no final da tarde desta sexta-feira (02), que mais de 3 mil pessoas estão fora de casa devido às fortes chuvas que atingem o Estado há uma semana. Desabamento de imóveis, alagamentos, deslizamentos de terra e até a morte de uma pessoa foram registrados em diferentes cidades capixabas.
Foram contabilizados 2.420 desalojados e 641 desabrigados em 17 localidades, totalizando 3.061 pessoas. Os municípios em situação mais crítica são Viana, na região metropolitana, e Linhares, no Norte, conforme apontou o órgão. Somados, possuem 1.800 moradores em risco.
Em Santa Leopoldina, na região Serrana do Estado, a situação não é diferente: quase 600 pessoas estão desabrigadas ou desalojadas. 
Chuva no ES: mais de 3 mil pessoas já tiveram que sair de casa
Pessoas desabrigadas e desalojadas no ES
Pessoas desabrigadas e desalojadas no ES Crédito: Defesa Civil
Na lista dos municípios com os maiores acumulados de chuva do Estado, duas da região Norte se destacam: João Neiva aparece no topo, com 140,81 mm, seguida de Ibiraçu, com 118,88 mm. Na sequência vem Fundão, com 104 mm. 
Municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas no ES
Municípios onde mais choveu nas últimas 24 horas no ES Crédito: Defesa Civil Estadual
As fortes chuvas ainda fizeram as cidades de Fundão, Serra, Santa Leopoldina, São Mateus e Linhares serem classificadas com risco alto para alagamentos. Ibiraçu, Aracruz, Cariacica, Viana e João Neiva também aparecem com a mesma classificação para movimentos de massa.

Diferença entre desabrigados e desalojados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo. 

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

A lista dos telefones de emergência das Defesas Civis de cada município pode ser acessada neste link. Também está em funcionamento a ferramenta de alertas via SMS. Para se cadastrar, basta enviar uma mensagem para o número 40199. Outro número de telefone importante caso haja necessidade de resgate é o 193, do Corpo de Bombeiros, e o 199, da Defesa Civil Estadual.

Alerta para transbordamento de rios e deslizamentos

Cidades localizadas na Grande Vitória e Regiões Serrana, Sul e Norte estão em alerta vermelho, de grande perigo para acumulado de chuva. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado na tarde de quinta-feira (1º), vale até as 10h da manhã de sábado (3).
Nas cidades em vermelho, pode ocorrer chuva superior aos 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, o risco é alto para grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas em regiões com áreas de risco.

#CHUVANOES

Chuva no ES: confira onde e como fazer doações para os atingidos

Estudantes passam em "ponte de cadeiras" para fugir de alagamento em Piúma

Chuva no ES: árvore cai e atinge ônibus do Transcol em Vitória

Moradores se seguram em corda para não serem levados pela chuva em Cariacica

Chuva no ES: rio em Fundão sobe 8 metros e inunda cidade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

chuva Chuva no ES defesa civil Inmet
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
5 sinais de que o crescimento da sua empresa está acontecendo sem controle 
Pílula para tratamento de HIV
HIV: pílula diária em estudo pode ampliar opções de tratamento
Estevão pela Seleção Brasileira
Estêvão sente lesão em jogo do Chelsea e vira preocupação para Ancelotti

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados