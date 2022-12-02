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Grande perigo

ES recebe alerta 'vermelho' para transbordamento de rios e deslizamentos

Estado tem sido atingido por chuvas fortes desde novembro e avisos do Inmet mostram que o tempo continuará instável no fim de semana

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 10:59

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

02 dez 2022 às 10:59
ES recebe alerta 'vermelho' para transbordamento de rios e deslizamentos
ES recebe alerta 'vermelho' para transbordamento de rios e deslizamentos Crédito: Inmet
Cidades localizadas na Grande Vitória e Regiões Serrana, Sul e Norte estão em alerta vermelho, de grande perigo para acumulado de chuva. O aviso do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), publicado na tarde de quinta-feira (1º), vale até as 10h da manhã de sábado (3).

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Nas cidades em vermelho, pode ocorrer chuva superior aos 60 mm/h ou acima de 100 mm/dia. Segundo o Inmet, o risco é alto para grandes alagamentos e transbordamentos de rios, além de grandes deslizamentos de encostas em regiões com áreas de risco.
Cidades em vermelho:
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alfredo Chaves
  5. Alto Rio Novo
  6. Anchieta
  7. Aracruz
  8. Baixo Guandu
  9. Barra de São Francisco
  10. Boa Esperança
  11. Cariacica
  12. Colatina
  13. Conceição da Barra
  14. Domingos Martins
  15. Ecoporanga
  16. Fundão
  17. Governador Lindenberg
  18. Guarapari
  19. Ibiraçu
  20. Itaguaçu
  21. Itarana
  22. Jaguaré
  23. João Neiva
  24. Laranja da Terra
  25. Linhares
  26. Mantenópolis
  27. Marechal Floriano
  28. Marilândia
  29. Montanha
  30. Mucurici
  31. Nova Venécia
  32. Pancas
  33. Pedro Canário
  34. Pinheiros
  35. Ponto Belo
  36. Rio Bananal
  37. Santa Leopoldina
  38. Santa Maria de Jetibá
  39. Santa Teresa
  40. São Domingos do Norte
  41. São Gabriel da Palha
  42. São Mateus
  43. São Roque do Canaã
  44. Serra
  45. Sooretama
  46. Viana
  47. Vila Pavão
  48. Vila Valério
  49. Vila Velha
  50. Vitória
Há um segundo alerta vigente para o Espírito Santo. O aviso laranja, de perigo para chuva intensa, abrange localidades da Região Sul e Serrana, sendo válido também até as 10h da manhã deste sábado (3). Nesses municípios chove entre 30 mm/h e 60 mm/h ou 50 mm/dia e 100 mm/dia. Os ventos oscilam entre os 60 km/h e 100 km/h, havendo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.
Cidades em laranja:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Baixo Guandu
  8. Bom Jesus do Norte
  9. Brejetuba
  10. Cachoeiro de Itapemirim
  11. Castelo
  12. Conceição do Castelo
  13. Divino de São Lourenço
  14. Domingos Martins
  15. Dores do Rio Preto
  16. Guaçuí
  17. Ibatiba
  18. Ibitirama
  19. Iconha
  20. Irupi
  21. Itapemirim
  22. Iúna
  23. Jerônimo Monteiro
  24. Laranja da Terra
  25. Mantenópolis
  26. Marataízes
  27. Marechal Floriano
  28. Mimoso do Sul
  29. Muniz Freire
  30. Muqui
  31. Piúma
  32. Presidente Kennedy
  33. Rio Novo do Sul
  34. Santa Maria de Jetibá
  35. São José do Calçado
  36. Vargem Alta
  37. Venda Nova do Imigrante

Orientações do Inmet

- Desligue aparelhos elétricos, quadro geral de energia;
- Observe alteração nas encostas;
- Permaneça em local abrigado;
- Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;
Em caso de rajadas de vento: não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;
- Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;
- Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

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