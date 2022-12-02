Uma árvore caiu e atingiu um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (2). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal esteve no local para organizar o trânsito, que foi afetado devido ao incidente. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou a remoção da árvore e desobstruiu a via.

De acordo com a corporação, houve somente avarias no ônibus, cuja linha é a 535. Pela árvore ter caído sobre os fios da rede elétrica, a concessionária de energia da região foi acionada. Em vídeos enviados ao site A Gazeta, é possível ver que um poste da região ficou tombado após o incidente.

"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que duas equipes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estão no local operando com pare e siga, enquanto a árvore e o veículo são retirados", destacou, por nota.

Your browser does not support the audio element. Chuva no ES: árvore cai e atinge ônibus do Transcol em Vitória

Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) apontou que o coletivo da linha 535 foi atingido pela árvore enquanto passava pelo trecho, popularmente conhecido como "Curva da Morte", no sentido Cariacica.

"A empresa aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros, que irá retirar a árvore. Em seguida, o ônibus será recolhido para garagem. Um outro coletivo foi providenciando para realocar os passageiros", afirmou.

A EDP também informou, em nota, que a queda da árvore sobre a rede elétrica não causou interrupção no fornecimento de energia. Contudo por questão de segurança, "no momento em que a prefeitura for executar o serviço de retirada da árvore, o fornecimento de energia será suspenso para os clientes do entorno do local do acidente". Não foi esclarecido, entretanto, por quanto tempo os clientes poderão ficar sem energia, nem quantos moradores e comerciantes serão atingidos.

Instabilidade no tempo

No intervalo de uma semana, 144 árvores caíram em Vitória devido às fortes chuvas que atingem o Estado. O levantamento, feito pela prefeitura da Capital, compreende as quedas que aconteceram até às 15h nesta sexta-feira (02). Em menos de 24 horas, cinco acabaram indo ao chão.

"Equipes continuam percorrendo todas as regiões da cidade para monitorar a situação das árvores e fazer a retirada de espécies que ficaram comprometidas com o grande volume de chuvas e ventos. Moradores podem ajudar as equipes por meio do 156", afirmou a administração municipal.