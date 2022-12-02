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Chuva no ES: árvore cai e atinge ônibus do Transcol em Vitória

O coletivo da linha 535 passava no trecho conhecido como "Curva da Morte", na Rodovia Serafim Derenzi, quando aconteceu o acidente. Trânsito está liberado, mas no sistema Pare e Siga

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 15:22

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

02 dez 2022 às 15:22
Uma árvore caiu e atingiu um ônibus do Sistema Transcol na Rodovia Serafim Derenzi, na altura do bairro Resistência, em Vitória, na tarde desta sexta-feira (2). Apesar do susto, ninguém ficou ferido. A Guarda Municipal  esteve no local para organizar o trânsito, que foi afetado devido ao incidente. Uma equipe da Secretaria de Meio Ambiente realizou a remoção da árvore e desobstruiu a via.
De acordo com a corporação, houve somente avarias no ônibus, cuja linha é a 535. Pela árvore ter caído sobre os fios da rede elétrica, a concessionária de energia da região foi acionada. Em vídeos enviados ao site A Gazeta, é possível ver que um poste da região ficou tombado após o incidente.
"A Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) informa que duas equipes de Trânsito da Guarda Civil Municipal de Vitória (GCMV) estão no local operando com pare e siga, enquanto a árvore e o veículo são retirados", destacou, por nota.
Chuva no ES: árvore cai e atinge ônibus do Transcol em Vitória
Procurado, o Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano da Grande Vitória (GVBus) apontou que o coletivo da linha 535 foi atingido pela árvore enquanto passava pelo trecho, popularmente conhecido como "Curva da Morte", no sentido Cariacica. 
"A empresa aguarda a chegada do Corpo de Bombeiros, que irá retirar a árvore. Em seguida, o ônibus será recolhido para garagem. Um outro coletivo foi providenciando para realocar os passageiros", afirmou.
A EDP também informou, em nota, que a queda da árvore sobre a rede elétrica não causou interrupção no fornecimento de energia. Contudo por questão de segurança, "no momento em que a prefeitura for executar o serviço de retirada da árvore, o fornecimento de energia será suspenso para os clientes do entorno do local do acidente". Não foi esclarecido, entretanto, por quanto tempo os clientes poderão ficar sem energia, nem quantos moradores e comerciantes serão atingidos.

Instabilidade no tempo

No intervalo de uma semana, 144 árvores caíram em Vitória devido às fortes chuvas que atingem o Estado. O levantamento, feito pela prefeitura da Capital, compreende as quedas que aconteceram até às 15h nesta sexta-feira (02). Em menos de 24 horas, cinco acabaram indo ao chão.
"Equipes continuam percorrendo todas as regiões da cidade para monitorar a situação das árvores e fazer a retirada de espécies que ficaram comprometidas com o grande volume de chuvas e ventos. Moradores podem ajudar as equipes por meio do 156", afirmou a administração municipal.

144 árvores

Caíram em Vitória desde a última sexta (25)
Até o momento, foram confirmadas quedas de árvores em pelo menos 18 bairros da cidade. Somente na sexta-feira passada, em menos de nove horas, mais de 40 plantas causaram prejuízos a moradores e comerciantes. Carros, casas e até a decoração de Natal do Parque Moscoso apresentaram estragos.

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