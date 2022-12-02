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Ação da PF

Homem acusado de assassinato é preso no Aeroporto de Vitória

Suspeito cometeu o crime em Sergipe e acabou detido na manhã desta sexta (2), enquanto viajava para São Paulo; ele foi levado para um presídio de Viana

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 14:54

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2022 às 14:54
Um homem de 24 anos acusado de assassinato acabou preso na manhã desta sexta-feira (2) no Aeroporto de Vitória. Segundo a Polícia Federal, ele era procurado pela Justiça e responde por um homicídio cometido na cidade de Aracaju, em Sergipe. Apesar de ter pousado na Capital capixaba, ele tinha São Paulo como destino.
Questionado pelos policiais, o suspeito – que não teve o nome divulgado – disse que já respondeu pelo crime de tráfico de drogas e que estava indo de Brasília (DF) ao Estado paulista para trabalhar. No momento da prisão, efetuada por volta das 10h, o jovem não ofereceu resistência nem possuía nada de ilícito.
Apesar de demandada, a Polícia Federal do Espírito Santo não possui detalhes de quando o assassinato pelo qual o jovem responde aconteceu, tampouco a possível motivação ou relação com a vítima. Atualmente, o homem está no Centro de Detenção Provisória II de Viana, à disposição da Justiça.
Homem acusado de assassinato é preso no Aeroporto de Vitória

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