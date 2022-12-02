Homem é morto a tiros de fuzil perto de creche em Vila Velha

Um homem foi morto a tiros na calçada em frente a uma creche no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (2). O caso aconteceu nas proximidades da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Terezinha A. Pagotti, e, na calçada, ficaram cápsulas de pistola e até de fuzil.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes "foram ao local e constataram que um indivíduo tinha sido baleado e ido a óbito, porém duas equipes da Guarda Municipal já estavam no atendimento do fato e ficaram responsáveis pela ocorrência". A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha para mais detalhes. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
A Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória".