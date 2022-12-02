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Ulisses Guimarães

Homem é morto a tiros de fuzil perto de creche em Vila Velha

Na calçada, ficaram cápsulas de pistola e fuzil. O caso será investigado pela Polícia Civil

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 13:31

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

02 dez 2022 às 13:31
Caso aconteceu na manhã desta sexta-feira (2)
Homem é assassinado a tiros perto de creche Crédito: Leitor | A Gazeta
Um homem foi morto a tiros na calçada em frente a uma creche no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha, na manhã desta sexta-feira (2). O caso aconteceu nas proximidades da Unidade Municipal de Educação Infantil (Umei) Terezinha A. Pagotti, e, na calçada, ficaram cápsulas de pistola e até de fuzil.
De acordo com a Polícia Militar, os agentes "foram ao local e constataram que um indivíduo tinha sido baleado e ido a óbito, porém duas equipes da Guarda Municipal já estavam no atendimento do fato e ficaram responsáveis pela ocorrência".  A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Vila Velha para mais detalhes. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.
Polícia Civil informou que "a ocorrência está em andamento no plantão vigente do Departamento Especializado de Homicídios e Proteção à Pessoa (DEHPP). Somente após a finalização das diligências, que ainda estão em andamento, teremos informações do caso e se há detidos. O corpo da vítima será encaminhado para o Departamento Médico Legal (DML) de Vitória".

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