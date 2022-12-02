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Decisão

Escola alvo de ataque em Aracruz encerra ano letivo sem aulas presenciais

Decisão foi tomada pela Sedu após encontros com representantes dos professores, alunos, pais e comunidade escolar da unidade de ensino

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 15:49

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

02 dez 2022 às 15:49
A Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, em Aracruz um dos alvo dos ataques de violência registrados na última sexta-feira (25), vai encerrar o ano letivo por meio de Atividades Pedagógicas Não Presenciais (APNPs), de forma on-line.
EEFM Primo Bitti
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti, em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Segundo a Secretaria da Educação (Sedu), a informação foi divulgada nesta sexta-feira (2) pelo secretário de Estado da Educação, Vitor de Angelo, após decisão da equipe pedagógica da Sedu com a comunidade escolar.
O secretário informou que realizou encontros com representantes dos professores, alunos, pais e comunidade escolar da unidade de ensino. Além disso, destacou que a oferta é para aqueles que não querer voltar ao local.
“Após entender que todos ainda estão muito abalados com o ocorrido portanto sem condições de retornar ao local para exercer a atividade fim, optamos por abrir a escola para os que quiserem ir ao local, mas a oferta das atividades pedagógicas será de forma não presencial, em respeito aos que não querem retornar. Ainda estamos definindo o dia, mas, a partir da próxima semana, as portas da unidade estarão abertas”, disse.
Angelo ainda comunicou que a equipe da Sedu Central está elaborando ações de acolhimento aos que desejarem ir ao local para finalizar o planejamento das atividades pedagógicas. E, em breve, será informado à comunidade escolar como essas atividades chegarão até eles. “Precisamos garantir o término do ano letivo e a maneira que encontramos, respeitando todo o ocorrido e os desdobramentos, foi a realização das atividades de forma on-line”, finalizou.

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