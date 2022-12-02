Escola alvo de ataque em Aracruz encerra ano letivo sem aulas presenciais

O secretário informou que realizou encontros com representantes dos professores, alunos, pais e comunidade escolar da unidade de ensino. Além disso, destacou que a oferta é para aqueles que não querer voltar ao local.

“Após entender que todos ainda estão muito abalados com o ocorrido portanto sem condições de retornar ao local para exercer a atividade fim, optamos por abrir a escola para os que quiserem ir ao local, mas a oferta das atividades pedagógicas será de forma não presencial, em respeito aos que não querem retornar. Ainda estamos definindo o dia, mas, a partir da próxima semana, as portas da unidade estarão abertas”, disse.