Vítimas de ataque em escolas de Aracruz são homenageadas em missa de 7° dia

Nomes das vítimas foram colocados no altar da igreja em homenagem Crédito: Thaynara Lebarchi

Selena Sagrillo, de 12 anos, e das professoras Maria da Penha Banhos, de 48 anos, Cybelle Bezerra, 45, e Flavia Amoss, 38, mortas devido ao ataque. Amigos e familiares prestaram mais uma homenagem às vítimas da tragédia em Aracruz , região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (01). Às vésperas de completar uma semana do atentado, foi realizada a missa de sétimo dia da estudante, de 12 anos, e das professoras, de 48 anos,, 45, e, 38, mortas devido ao ataque.

Conforme apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, a celebração teve início na Matriz da Paróquia Imaculada Conceição, em Coqueiral, por volta das 19h30. Em um momento marcado por muita emoção, os nomes das vítimas foram levadas até o altar e colocados em uma árvore, que representava, de forma simbólica, a "vida eterna".

Missa de sétimo dia das vítimas mortas em ataque de Aracruz

Relembre o caso

O atentado a duas escolas no bairro Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ocorrido na manhã de sexta-feira (25), deixou 16 vítimas, quatro delas mortas: três professoras e uma adolescente de 12 anos. Cinco pessoas seguem internadas com ferimentos em decorrência do ataque.

O assassino foi preso no início da tarde e foi identificado como um ex-aluno da escola estadual, de 16 anos de idade. Ele planejava o ataque a escolas havia pelo menos dois anos, mas a motivação não foi informada. O atirador tinha uma suástica nazista estampada na roupa e usou a arma do pai policial militar no crime.

Your browser does not support the audio element. Vítimas de ataque em escolas de Aracruz são homenageadas em missa de 7º dia

Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução