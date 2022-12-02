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Tragédia no Norte

Vítimas de ataque em escolas de Aracruz são homenageadas em missa de 7° dia

Nomes das quatro vítimas foram colocados no altar da igreja por amigos e parentes, em Coqueiral. Invasão completa uma semana nesta sexta-feira (2)

Publicado em 01 de Dezembro de 2022 às 21:32

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

01 dez 2022 às 21:32
Amigos e familiares prestam homenagem a vítimas de ataques a escolas em Aracruz
Nomes das vítimas foram colocados no altar da igreja em homenagem  Crédito: Thaynara Lebarchi
Amigos e familiares prestaram mais uma homenagem às vítimas da tragédia em Aracruz, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (01). Às vésperas de completar uma semana do atentado, foi realizada a missa de sétimo dia da estudante Selena Sagrillo, de 12 anos, e das professoras Maria da Penha Banhos, de 48 anos, Cybelle Bezerra, 45, e Flavia Amoss, 38, mortas devido ao ataque.
Conforme apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, a celebração teve início na Matriz da Paróquia Imaculada Conceição, em Coqueiral, por volta das 19h30. Em um momento marcado por muita emoção, os nomes das vítimas foram levadas até o altar e colocados em uma árvore, que representava, de forma simbólica, a "vida eterna". 

Missa de sétimo dia das vítimas mortas em ataque de Aracruz

Relembre o caso

O atentado a duas escolas no bairro Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ocorrido na manhã de sexta-feira (25), deixou 16 vítimas, quatro delas mortas: três professoras e uma adolescente de 12 anos. Cinco pessoas seguem internadas com ferimentos em decorrência do ataque.
O assassino foi preso no início da tarde e foi identificado como um ex-aluno da escola estadual, de 16 anos de idade. Ele planejava o ataque a escolas havia pelo menos dois anos, mas a motivação não foi informada. O atirador tinha uma suástica nazista estampada na roupa e usou a arma do pai policial militar no crime.
Vítimas de ataque em escolas de Aracruz são homenageadas em missa de 7º dia
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução
A maior parte das vítimas é formada por professores da EEEFM Primo Bitti, onde o adolescente entrou atirando na sala dos professores. No total, 11 professores foram atingidos, sendo que duas morreram no local. A terceira professora teve a morte confirmada no dia seguinte. A outra morte ocorreu no Centro Educacional Praia de Coqueiral, instituição particular no mesmo bairro, também invadida pelo atirador.

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