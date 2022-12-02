Vítimas de ataque em escolas de Aracruz são homenageadas em missa de 7° dia

Amigos e familiares prestaram mais uma homenagem às vítimas da tragédia em Aracruz, região Norte do Estado, na noite desta quinta-feira (01). Às vésperas de completar uma semana do atentado, foi realizada a missa de sétimo dia da estudante Selena Sagrillo, de 12 anos, e das professoras Maria da Penha Banhos, de 48 anos, Cybelle Bezerra, 45, e Flavia Amoss, 38, mortas devido ao ataque.
Conforme apuração da repórter Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste, a celebração teve início na Matriz da Paróquia Imaculada Conceição, em Coqueiral, por volta das 19h30. Em um momento marcado por muita emoção, os nomes das vítimas foram levadas até o altar e colocados em uma árvore, que representava, de forma simbólica, a "vida eterna".
Missa de sétimo dia das vítimas mortas em ataque de Aracruz
Relembre o caso
O atentado a duas escolas no bairro Coqueiral de Aracruz, em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, ocorrido na manhã de sexta-feira (25), deixou 16 vítimas, quatro delas mortas: três professoras e uma adolescente de 12 anos. Cinco pessoas seguem internadas com ferimentos em decorrência do ataque.
O assassino foi preso no início da tarde e foi identificado como um ex-aluno da escola estadual, de 16 anos de idade. Ele planejava o ataque a escolas havia pelo menos dois anos, mas a motivação não foi informada. O atirador tinha uma suástica nazista estampada na roupa e usou a arma do pai policial militar no crime.
Vítimas de ataque em escolas de Aracruz são homenageadas em missa de 7º dia
A maior parte das vítimas é formada por professores da EEEFM Primo Bitti, onde o adolescente entrou atirando na sala dos professores. No total, 11 professores foram atingidos, sendo que duas morreram no local. A terceira professora teve a morte confirmada no dia seguinte. A outra morte ocorreu no Centro Educacional Praia de Coqueiral, instituição particular no mesmo bairro, também invadida pelo atirador.