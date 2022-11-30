Aluno baleado em Aracruz tem melhora e pode fazer 'leves caminhadas'

Vítima dos ataques em Aracruz, um menino de 11 anos segue melhorando e já pode fazer "leves caminhadas". A atualização foi divulgada nesta quarta-feira (30) pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Ele continua internado no setor semi-intensivo do Hospital Nossa Senhora da Glória, o Infantil de Vitória.
Baleado no abdômen na manhã da sexta-feira (25) enquanto estava no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), o aluno foi socorrido em "estado grave". O quadro de saúde dele evoluiu e, desde o último domingo (28), já era considerado "estável", permitindo a alta da UTI.
Devido à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) e "ao princípio da liberdade e privacidade", a Sesa não informou o nome do estudante, nem outras características pessoais. O próximo boletim, com uma nova atualização do quadro de saúde dele, será divulgado no final da tarde desta quarta-feira.
Outras quatro pessoas internadas
No mesmo comunicado em que informou sobre o garoto de 11 anos, a Secretaria Estadual de Saúde revelou o estado das outras quatro vítimas dos ataques em Aracruz – que apresentaram algumas alterações em relação a essa terça-feira (29). Veja a situação atual dos pacientes:
- Uma mulher de 51 anos segue com quadro de saúde estável no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra. Há previsão de que ela possa ter alta da UTI ainda nesta quarta-feira (30).
- A professora Degina Rodolfo de Oliveira Fernandes, de 37 anos, saiu do coma induzido nesta quarta-feira (30), mas segue entubada na UTI do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, em estado grave.
- Uma mulher de 58 anos está estável no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. A previsão é que ela passe por uma cirurgia em fratura nos próximos dias.
- A estudante Thais Pessotti da Silva, de 14 anos, segue em "grave estado geral". Ela está entubada na UTI do Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória, em Vitória.
Ataque deixou quatro mortos
Na própria sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde, a quarta vítima, também docente, morreu. Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.
As vítimas que faleceram foram identificadas como:
- Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos
- Maria da Penha Banhos, de 48 anos
- Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos
- Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos
Suspeito preso e 12 feridos
Na manhã de sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).
Câmeras internas do circuito de segurança do colégio particular mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:
Filho de um policial militar, o adolescente de 16 anos é ex-aluno na Escola Primo Bitti e afirmou que agiu motivado por bullying. Investigações apontam ligação dele com o nazismo. Após o ataque, ele voltou para casa e almoçou normalmente. Ele foi preso na própria sexta-feira (25).
Até o momento, os tiros dados pelo adolescente deixaram quatro mortos e 12 feridos, entre estudantes e professores. Além das cinco pessoas que seguem internadas, duas tiveram alta nessa segunda-feira (28). As demais vítimas foram atendidas e liberadas no próprio dia do ataque.