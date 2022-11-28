Professoras vítimas de ataque a escolas em Aracruz recebem alta; vídeo

Duas professoras, vítimas do ataque a escolas registrado na última sexta-feira (25) em Aracruz , no Norte do Espírito Santo, receberam alta hospitalar. Após ficarem internadas por três dias, Priscila Queiroz Marques, de 40 anos, e Bárbara (não teve sobrenome e idade divulgados) deixaram o Hospital São Camilo, no mesmo município, na manhã desta segunda-feira (28). A informação foi divulgada pela unidade, por meio das redes sociais, por volta das 10h.

O vídeo registrado por uma funcionária mostra quando as professoras deixam o hospital, em meio a uma homenagem feita por pessoas que aguardavam na porta. Ambas aparecem em cadeiras de rodas, com o braço direito envolto por uma tipoia – espécie de faixa que serve para imobilizar e dar suporte ao membro.

Ao som de uma música de superação, as vítimas recebem flores e balões. Além de beijos e abraços de quem estava no hospital. "Meu Deus é o único que dá oportunidade para a gente estar aqui comemorando. Temos que agradecer e nos solidarizar às outras famílias", diz uma pessoa não identificada.

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Cinco pessoas seguem internadas

Duas mulheres, de 45 e 52 anos, seguem internadas na UTI do Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra. Elas estão em "grave estado geral".



Uma mulher de 58 anos está internada em estado estável no Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória. Ela aguarda melhoras de feridas em membro inferior para ser submetida a uma nova cirurgia.



Um menino de 11 anos apresentou melhoras e saiu da UTI do Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória, em Vitória. Ele evoluiu para um quadro estável e se encontra em uma unidade semi-intensiva.



Uma adolescente de 14 anos apresentou piora e se encontra com um quadro de saúde considerado "muito grave". Ela está entubada na UTI do Hospital Estadual Nossa Senhora da Glória.



ATAQUE DEIXOU QUATRO MORTOS

Na própria sexta-feira (25), ainda no local do crime, três pessoas perderam a vida: duas professoras e uma estudante. Depois, durante a tarde, a quarta vítima, também docente, faleceu . Ela chegou a passar por uma cirurgia no Hospital Estadual Doutor Jayme dos Santos Neves, na Serra, mas não resistiu.

As vítimas que faleceram foram identificadas como:

Cybelle Passos Bezerra, de 45 anos



Maria da Penha Banhos, de 48 anos



Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos



Flávia Amboss Merçon Leonardo, de 38 anos



Suspeito preso e 12 feridos

Na manhã de sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz , no Norte do Estado. Segundo a prefeitura local, os suspeitos fizeram vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

Veja: Câmeras internas do circuito de segurança do colégio particular mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado.