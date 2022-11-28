Polícia investiga se ataque no ES é isolado ou tem ligação com grupos

Suástica e análise de celular mostram ligação de atirador com nazismo no ES Crédito: Carlos Palito

Durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (28), o secretário de Segurança de Estado de Segurança, coronel Marcio Celante, afirmou que a polícia vai investigar a possível existência de grupos nazistas no Estado.

"Enquanto não avançarmos na investigação desse fato (ataques em Aracruz), não temos como afirmar se no Espírito Santo há esse modelo (grupos nazistas). As polícias Civil, Militar e Federal já estão tentando entender, de forma integrada, a parte da inteligência, se foi um ato isolado, pontual ou se há grupo" Marcio Celante - Secretário de Segurança

Sobre o atentado no Norte capixaba e uma tentativa em uma escola de Jardim da Penha, em Vitória, o secretário destacou a importância da união entra a escola e a família.

“A gente observa a necessidade de uma atenção muito maior por parte da família, do Estado, o que já está acontecendo, uma junção de esforços: família, escola e Estado. Nós temos na sociedade muitas pessoas doentes que precisam ser acompanhadas”, avaliou.

O titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz, delegado André Jaretta, por sua vez, destacou a ligação do jovem com o nazismo. No entanto, não confirmou se o adolescente estava em algum grupo relacionado ao tema.

"Em uma análise preliminar, já constatamos que era um simpatizante de ideias nazistas. Mas não está confirmado se ele participou de algum grupo ligado ao tema. Perguntamos, buscamos aprofundar, mas o depoimento dele não é a única forma de investigação”, informou.

No primeiro depoimento prestado horas depois do atentado, o adolescente teria negado estar ligado com outras pessoas.

"Ele disse que não estava ligado a outras pessoas", declarou Jaretta. Questionado se o atirador queria servir como "exemplo" a outros adolescentes, o delegado disse que o jovem também teria negado essa hipótese.

Como ocorreu o atentado

Ainda na sexta, após o primeiro ataque, o atirador entrou em um veículo modelo Renault Duster, de cor dourada, com as placas cobertas, e foi para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC), a cerca de um quilômetro de distância da instituição estadual. Na escola particular, o criminoso atingiu três pessoas e a aluna Selena Sagrillo Zuccolotto, de 12 anos, morreu na hora.

Filho de policial militar, o adolescente entrou nas escolas usando roupa camuflada e, em uma braçadeira, carregava uma suástica, símbolo do nazismo. Ele planejava o crime havia dois anos , conforme dados iniciais da investigação.