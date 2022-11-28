"O amor sempre vai vencer", diz professora vítima de ataques em Aracruz

Professoras feridas em ataque receberam alta hospitalar e deram entrevista Crédito: Ronaldo Rodrigues

TV Gazeta e contaram os momentos de desespero que viveram durante os ataques em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (25). Apesar do trauma, elas deixaram mensagens de esperança. Após receberem alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (28) , as professoras Bárbara Arrigoni e Priscila Queiroz conversaram com ae contaram os momentos de desespero que viveram durante os ataques em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (25). Apesar do trauma, elas deixaram mensagens de esperança.

"A gente viveu cenas de horrores, a gente não sabia o que estava acontecendo com a gente. Me lembro dele no início do ano, das atitudes dele (do atirador), mas não eram atitudes de embate, briga. Sinceramente hoje ainda não tenho reação do que ele fez", relatou a professora de Química, Bárbara Arrigoni.

Bárbara Arrigoni, professora de Química ferida em Aracruz Crédito: Ronaldo Rodrigues

Ela comentou que lembrava do atirador porque o adolescente, de 16 anos, é ex-aluno da Escola Estadual Primo Bitti, primeira unidade de ensino atacada pelo criminoso, que foi direto na sala dos professores. De lá, ele seguiu de carro para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). O ataque deixou quatro mortos e 12 feridos.

"O amor sempre vai vencer, a educação sempre vai vencer " Bárbara Arrigoni - Professora de Química vítima de ataque

A professora de Português Priscila Queiroz revelou que ouviu todos os disparos. "Eu fiquei consciente o tempo todo, ouvi tudo e sabia que tinha sido uma tragédia tremenda. Eu lembro dele chegando, e já chegou sem dizer nada, atirando", lembrou.

A educadora relatou que uma das colegas atingidas chegou a cair ao lado dela: "Eu tentava acalmar pedindo para ela não dormir, porque o socorro estava chegando".

Priscila Queiroz, professora de Português ferida em Aracruz Crédito: Ronaldo Rodrigues

"Sei que quero continuar na Educação, mostrar para meus estudantes que o conhecimento salva, liberta e que educar é amar." Priscila Queiroz - Professora de Português vítima de ataque