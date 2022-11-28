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"O amor sempre vai vencer", diz professora vítima de ataques em Aracruz

Bárbara Arrigoni e Priscila Queiroz receberam alta hospitalar nesta segunda-feira (28) e conversaram com a TV Gazeta
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

28 nov 2022 às 20:25

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 20:25

Ataque a escolas
Professoras feridas em ataque receberam alta hospitalar e deram entrevista Crédito: Ronaldo Rodrigues
Após receberem alta hospitalar na manhã desta segunda-feira (28), as professoras Bárbara Arrigoni e Priscila Queiroz conversaram com a TV Gazeta e contaram os momentos de desespero que viveram durante os ataques em Aracruz, no Norte do Espírito Santo, na última sexta-feira (25). Apesar do trauma, elas deixaram mensagens de esperança. 
"A gente viveu cenas de horrores, a gente não sabia o que estava acontecendo com a gente. Me lembro dele no início do ano, das atitudes dele (do atirador), mas não eram atitudes de embate, briga. Sinceramente hoje ainda não tenho reação do que ele fez", relatou a professora de Química, Bárbara Arrigoni. 
Ataque a escolas
Bárbara Arrigoni, professora de Química ferida em Aracruz Crédito: Ronaldo Rodrigues
Ela comentou que lembrava do atirador porque o adolescente, de 16 anos, é ex-aluno da Escola Estadual Primo Bitti, primeira unidade de ensino atacada pelo criminoso, que foi direto na sala dos professores. De lá, ele seguiu de carro para o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). O ataque deixou quatro mortos e 12 feridos. 
"O amor sempre vai vencer, a educação sempre vai vencer "
Bárbara Arrigoni - Professora de Química vítima de ataque
A professora de Português Priscila Queiroz revelou que ouviu todos os disparos. "Eu fiquei consciente o tempo todo, ouvi tudo e sabia que tinha sido uma tragédia tremenda. Eu lembro dele chegando, e já chegou sem dizer nada, atirando", lembrou. 
A educadora relatou que uma das colegas atingidas chegou a cair ao lado dela: "Eu tentava acalmar pedindo para ela não dormir, porque o socorro estava chegando".
Ataque a escolas
Priscila Queiroz, professora de Português ferida em Aracruz Crédito: Ronaldo Rodrigues
"Sei que quero continuar na Educação, mostrar para meus estudantes que o conhecimento salva, liberta e que educar é amar."
Priscila Queiroz - Professora de Português vítima de ataque
*Com informações de Any Cometti, da TV Gazeta

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