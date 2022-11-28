A Polícia Militar instaurou, nesta segunda-feira (28), um procedimento administrativo contra o pai do adolescente de 16 anos, autor dos atentados em duas escolas de Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, para apurar a circunstância do acesso do jovem às armas.
De acordo com o coronel Sergio, da PM, o pai do adolescente é um tenente da corporação, foi afastado da atividade operacional, mas continua trabalhando no setor administrativo durante as investigações. Com o desenrolar das apurações, poderá sofrer outras sanções.
A pistola e o revólver utilizados pelo adolescente durante os ataques que deixaram quatro mortos e pelo menos dez feridos pertencem ao policial militar.
Pai do jovem que atacou escolas no ES é afastado e responde processo na PM
As armas apreendidas com o adolescente foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da Polícia Civil, juntamente com as munições.
A polícia investiga se o pai ensinou o filho a manusear as armas e se teria incentivado de alguma forma a atitude do adolescente.
Os pais foram questionados sobre o crime, ainda na sexta-feira (25), mas serão ouvidos novamente nesta segunda (28), conforme explicou o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação, André Jaretta, em entrevista coletiva realizada nesta manhã para detalhar o que já foi apuado.
“Em relação ao pai e esse possível vínculo (com os ataques), a Polícia Civil está sendo rigorosa na análise, porém, necessita de uma análise mais calma e aprofundada. Desde já temos alguns elementos de informação que indicam que esse adolescente buscava conhecimentos na internet sobre uso de armas por conta própria.”