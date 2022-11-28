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Atentado em Aracruz

Pai do jovem que atacou escolas no ES é afastado e responde processo na PM

As duas armas utilizadas pelo adolescente durante os ataques que deixaram quatro mortos e pelo menos dez feridos pertencem ao pai dele, que é tenente da Polícia Militar; saiba mais
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

28 nov 2022 às 12:40

Publicado em 28 de Novembro de 2022 às 12:40

Coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28)
Coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28) Crédito: Vinicius Zagoto
A Polícia Militar instaurou, nesta segunda-feira (28), um procedimento administrativo contra o pai do adolescente de 16 anos, autor dos atentados em duas escolas de Coqueiral de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, para apurar a circunstância do acesso do jovem às armas.
De acordo com o coronel Sergio, da PM, o pai do adolescente é um tenente da corporação, foi afastado da atividade operacional, mas continua trabalhando no setor administrativo durante as investigações. Com o desenrolar das apurações, poderá sofrer outras sanções.
A pistola e o revólver utilizados pelo adolescente durante os ataques que deixaram quatro mortos e pelo menos dez feridos  pertencem ao policial militar. 
Pai do jovem que atacou escolas no ES é afastado e responde processo na PM

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As armas apreendidas com o adolescente foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da Polícia Civil, juntamente com as munições.
Imagens do material apreendido na residência do adolescente que atacou escolas em Aracruz
Imagens do material apreendido na residência do adolescente que atacou escolas em Aracruz Crédito: Sesp / Governo do ES
A polícia investiga se o pai ensinou o filho a manusear as armas e se teria incentivado de alguma forma a atitude do adolescente.
Os pais foram questionados sobre o crime, ainda na sexta-feira (25), mas serão ouvidos novamente nesta segunda (28), conforme explicou o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação, André Jaretta, em entrevista coletiva realizada nesta manhã para detalhar o que já foi apuado.
“Em relação ao pai e esse possível vínculo (com os ataques), a Polícia Civil está sendo rigorosa na análise, porém, necessita de uma análise mais calma e aprofundada. Desde já temos alguns elementos de informação que indicam que esse adolescente buscava conhecimentos na internet sobre uso de armas por conta própria.”

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