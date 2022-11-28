Coletiva de imprensa nesta segunda-feira (28) Crédito: Vinicius Zagoto

De acordo com o coronel Sergio, da PM, o pai do adolescente é um tenente da corporação, foi afastado da atividade operacional, mas continua trabalhando no setor administrativo durante as investigações. Com o desenrolar das apurações, poderá sofrer outras sanções.

A pistola e o revólver utilizados pelo adolescente durante os ataques que deixaram quatro mortos e pelo menos dez feridos pertencem ao policial militar.

Your browser does not support the audio element. Pai do jovem que atacou escolas no ES é afastado e responde processo na PM

As armas apreendidas com o adolescente foram encaminhadas para o setor do Departamento de Criminalística - Balística da Polícia Civil, juntamente com as munições.

Imagens do material apreendido na residência do adolescente que atacou escolas em Aracruz Crédito: Sesp / Governo do ES

A polícia investiga se o pai ensinou o filho a manusear as armas e se teria incentivado de alguma forma a atitude do adolescente.

Os pais foram questionados sobre o crime, ainda na sexta-feira (25), mas serão ouvidos novamente nesta segunda (28), conforme explicou o delegado da Polícia Civil responsável pela investigação, André Jaretta, em entrevista coletiva realizada nesta manhã para detalhar o que já foi apuado.