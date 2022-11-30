Inquérito sobre ataques em Aracruz será entregue à Justiça até terça-feira (6)

A Polícia Civil vai entregar, até a próxima terça-feira (6), o inquérito policial que investigou o atentado a dois colégios de Coqueiral de Aracruz por um adolescente de 16 anos. Ele invadiu a Escola Estadual Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC) a tiros, provocando a morte de quatro pessoas, além de deixar mais de 10 feridas.
Segundo o secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Márcio Celante, o procedimento será encaminhado para a Vara da Infância e Juventude de Aracruz julgar o caso.
O adolescente de 16 anos, que chegou a confessar a autoria dos atentados, precisará ser julgado em até 45 dias, pois, atualmente, a lei brasileira determina que esse é o prazo para julgamento de menores em uma Vara da Infância e Juventude. Comprovada a autoria do ato, o jovem sofre medidas socioeducativas.
Mesmo com o envio do inquérito, o secretário afirmou que o caso não estará encerrado na polícia, visto que as equipes vão continuar a investigação. Segundo Celante, a polícia ainda vai continuar apurando se houve envolvimento de outra pessoa no crime, aprofundar como o adolescente planejou o crime por dois anos e ainda como era a relação dele na internet.
Detido ainda na sexta-feira (25), horas após os crimes, o atirador foi encaminhado ao Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Cariacica, na Grande Vitória, onde poderá ficar por até três anos.
Ele responderá por ato infracional análogo aos seguintes crimes: 9 tentativas de homicídio qualificada por motivo fútil, que gerou perigo comum e com impossibilidade de defesa da vítima e quatro homicídios qualificados por motivo fútil, que gerou perigo comum e com impossibilidade de defesa da vítima.
Relembre o que aconteceu
Duas escolas de Aracruz sofreram um atentado na manhã de sexta-feira (25), quando o adolescente invadiu atirando a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e o Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC). Três pessoas morreram no local e 13 pessoas ficaram feridas. Uma quarta vítima morreu no sábado (26), no hospital.
Morreram as professoras Cybelle Passos Bezerra, 45 anos; Maria da Penha Banhos, 48 anos; e Flávia Amboss Merçon Leonardo, 38 anos; , e a estudante Selena Sagrillo Zuccolotto, de apenas 12 anos.
Os ataques começaram por volta de 10h. O suspeito foi preso no início da tarde e levado para a Delegacia de Aracruz. Ainda não há a informação se houve participação de outros indivíduos nas ações.