Adolescente armado invade escolas em Aracruz Crédito: Fernando Madeira

Polícia Militar vai estar presente e montou um esquema com rondas e visitas tranquilizadoras nas escolas até o fim do ano letivo.

De acordo com o capitão Alexandre, da Polícia Militar , as chamadas do 190 que forem originadas pelas escolas serão tratadas como de alta prioridade. Desta forma, quando a escola acionar a polícia, a ocorrência será direcionada de imediato ao Centro de Operações.

Ataque deixou quatro mortos

Na manhã de sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. O suspeito, um adolescente de 16 anos, fez vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).

Your browser does not support the audio element. Aulas da rede municipal de Aracruz serão retomadas com apoio da PM

Câmeras internas do circuito de segurança do colégio particular mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:

Filho de um policial militar, o adolescente é ex-aluno na Escola Primo Bitti e afirmou que agiu motivado por bullying. Investigações apontam ligação dele com o nazismo. Após o ataque, ele voltou para casa e almoçou normalmente. Ele foi preso no mesmo dia dos ataques.