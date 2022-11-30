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Após ataques

Aulas da rede municipal de Aracruz serão retomadas com apoio da PM

A Polícia Militar vai estar presente e montou um esquema com rondas e visitas tranquilizadoras nas escolas até o fim do ano letivo
Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

30 nov 2022 às 18:15

Publicado em 30 de Novembro de 2022 às 18:15

Centro Educacional Praia de Coqueiral
Adolescente armado invade escolas em Aracruz Crédito: Fernando Madeira
Seis dias após os ataques que deixaram quatro mortos e 12 feridos em escolas de Aracruz, no Norte do Espírito Santo, as aulas da rede municipal de ensino serão retomadas. A prefeitura confirmou que as atividades serão retomadas nesta quinta-feira (1º).
Polícia Militar vai estar presente e montou um esquema com rondas e visitas tranquilizadoras nas escolas até o fim do ano letivo.
De acordo com o capitão Alexandre, da Polícia Militar, as chamadas do 190 que forem originadas pelas escolas serão tratadas como de alta prioridade. Desta forma, quando a escola acionar a polícia, a ocorrência será direcionada de imediato ao Centro de Operações.

Ataque deixou quatro mortos

Na manhã de sexta-feira (25), ataques foram feitos no bairro Coqueiral de Aracruz, no Norte do Estado. O suspeito, um adolescente de 16 anos, fez vítimas na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEEFM) Primo Bitti e no Centro Educacional Praia de Coqueiral (CEPC).
Aulas da rede municipal de Aracruz serão retomadas com apoio da PM
Câmeras internas do circuito de segurança do colégio particular mostram o criminoso entrando na escola com uma roupa camuflada, uma máscara no rosto e uma arma em punho. Toda a ação dura cerca de um minuto. Em seguida, ele foge em um carro dourado. Veja:
Filho de um policial militar, o adolescente é ex-aluno na Escola Primo Bitti e afirmou que agiu motivado por bullying. Investigações apontam ligação dele com o nazismo. Após o ataque, ele voltou para casa e almoçou normalmente. Ele foi preso no mesmo dia dos ataques.
Até o momento, os tiros dados pelo adolescente deixaram quatro mortos e 12 feridos, entre estudantes e professores.

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