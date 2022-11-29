"Não são casos isolados", diz pesquisadora sobre ataques a escolas

O processo de radicalização é longo e inclui também fatores individuais. Não existe um combo, digamos assim, para todas as pessoas se radicalizarem ou não. Antigamente os extremistas, a extrema-direita principalmente, estava muito limitada ali no seu perímetro físico, porque não existia internet. Com a internet, essas fronteiras acabam. E aí existe uma facilidade maior deles amplificarem os conceitos e recrutarem pessoas do público-alvo da extrema-direita, e de extremistas em geral, como fundamentalistas islâmicos, que também recrutam muitos jovens na internet. Nas redes, há a facilidade de se operar de forma anônima. Existem diversas subculturas on-line, nas quais esses jovens estão submergindo. Sobre os casos no Brasil, eu já tinha alertado várias vezes que a gente teria casos de terrorismo doméstico, extremismo violento e, principalmente, massacres em escolas. Existe uma explosão de radicalização voltada, principalmente, para o público jovem masculino. O conteúdo faz com que esses jovens percam a sensibilidade perante a violência extrema. Eles competem entre si no que chamam de "alta pontuação", ou seja, um número maior de mortes.