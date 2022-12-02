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"Estou bem melhor"

Professora baleada em escola tem alta uma semana após ataque em Aracruz

Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, é professora de português da EEEFM Primo Bitti  e foi atingida por sete tiros durante o ataque na sexta-feira da semana passada, dia 25

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 13:34

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 dez 2022 às 13:34
Após ficar internada por sete dias, recebeu alta na manhã desta sexta-feira (2) a professora de história Sandra Regina Guimarães, de 58 anos, atingida por sete tiros durante o ataque a duas escolas em Aracruz, no Norte do Espírito Santo. Alta acontece exatamente no dia em que a tragédia completa uma semana. As informações são da família e do boletim da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa), divulgado na manhã desta sexta-feira (1º).
Em entrevista ao g1, Sandra contou que é professora há mais de 30 anos na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio (EEFM) Primo Bitti, primeira unidade de ensino atacada pelo atirador que matou quatro pessoas. A educadora vai se aposentar em menos de dois anos.
A professora relembrou os momentos que antecederam o ataque. "Lembro que estava conversando com outras professoras quando ouvi um barulho que achei ser rojão, mas logo vi um homem com uma arma atirando nas colegas que estavam na mesa ao lado. Em seguida, ouvi a professora Flávia chamando para se proteger embaixo da mesa e assim fizemos", contou Sandra.
Sem ter como fugir dos disparos, Sandra contou que foi atingida por sete tiros. Cinco deles atingiram uma perna e dois, acertaram a outra. Disse que rapidamente foi socorrida.
"Primeiro vieram os funcionários do posto de saúde e um farmacêutico do local que, juntamente com o professor Luiz começaram a estancar os sangramentos e acalmar as vítimas, depois veio o socorro do Samu", relembrou.
A professora foi levada para o Hospital São Camilo, que fica no mesmo município, e em seguida, foi transferida para o Hospital Estadual São Lucas, em Vitória.
No mesmo dia passou por cirurgia e enfrentou muito sofrimento e dor. "No começo foi muito difícil, muito sofrimento e muita dor. Na cirurgia que fiz no dia que cheguei precisei colocar as contenções externas e os ferros incomodavam, mas agora foi feita a cirurgia definitiva, retirou os ferros e estou bem melhor", disse.
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz
Selena Sagrillo, Maria da Penha Banhos, Cybelle Bezerra e Flavia Amoss, vítimas do ataque a escolas em Aracruz Crédito: Reprodução
Sandra disse que amigos e familiares estiveram ao lado dela o tempo inteiro. A professora pede orações para todas as vítimas e parentes, além de toda a comunidade que sofreu com o ataque.
O ataque a duas escolas em Aracruz deixou 4 mortos e 12 feridos. O assassino é um atirador de 16 anos que estudou até junho deste ano em uma das escolas atacadas. Ele foi apreendido horas após o crime. Entenda como foi o ataque no final da reportagem.
*Com informações da jornalista Juirana Nobre, do g1ES

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