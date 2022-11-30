Após ataques em escolas, Hemoes realiza ação para doação de sangue

Segundo a Sesa, o ato tem a finalidade de suprir os estoques de sangue do Hemocentro Vitória, que distribui para toda a rede hospitalar estadual, incluindo hospitais filantrópicos e a rede do Sistema Único de Saúde (SUS). Além disso, busca ajudar as pessoas que continuam internadas em função do atentado que ocorreu nas escolas do município.

Para a diretora geral do Hemoes, Marcela Murad, essa ação tem um grande propósito. “O objetivo desta ação é conscientizar a população sobre a importância deste gesto humanitário e solidário, que torna possível salvar muitas vidas. O Hemoes parabeniza esse gesto de cada doador de sangue, que além de solidário, reflete o amor ao próximo”, disse.

O Hemoes reforça a necessidade de doadores com fator RH NEGATIVO devido aos níveis críticos em estoque e por ser o fator mais utilizado em casos urgência e emergência.

Para facilitar a realização da doação de sangue dos voluntários, serão distribuídas 80 fichas de atendimento por cada dia de ação, totalizando 240 atendimentos. “É importante que os interessados em participar dessa boa ação realizada pelo Hemoes, estejam em boas condições de saúde, além de atenderem a alguns pré-requisitos”, destacou a Sesa.

Confira a seguir, alguns pré-requisitos para participar da ação:

Ter idade entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias (de 16 a 17 anos com autorização do responsável legal);



A primeira doação de sangue deve ser realizada até os 60 anos, 11 meses e 29 dias;



Pesar mais de 50 kg;



O doador não deve doar em jejum;



Após o almoço, aguardar pelo menos 3 horas;



Não ter feito uso de bebida alcoólica nas últimas 12 horas;



Não ter tido parto ou aborto há menos de 3 meses;



Não estar grávida ou amamentando;



Não ter feito tatuagem ou maquiagem definitiva há menos de 12 meses;



Não ter piercing em cavidade oral ou região genital;



Não ter feito endoscopia ou colonoscopia há menos de 6 meses;



Não ter tido febre, infecção bacteriana ou gripe há menos de 15 dias;



Não ter fator de risco ou histórico de doenças infecciosas, transmissíveis por transfusão (Hepatite após 11 anos, Hepatite B ou C, doença de Chagas, Sífilis, Aids, HIV, HTLV I/II);



Não ter visitado área endêmica de malária há menos de 1 ano;



Não ter tido malária;



Não ter diabetes em uso de insulina ou epilepsia em tratamento;



Não ter feito uso de medicamentos anti-inflamatórios há menos de 3 dias (nesse caso se a doação for de plaquetas).



Onde doar