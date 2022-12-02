Moradores se seguram em corda para não serem levados pela chuva em Cariacica

Flávia foi salva pelos filhos no alagamento em Cariacica Crédito: Archimedis Patricio

Um vídeo feito nesta quinta-feira (1) mostra o desespero de moradores do bairro Vila Rica, em Cariacica, Grande Vitória tentando se segurar em uma corda para não serem levados pela chuva. No grupo, uma grávida de sete meses tenta se salvar.

No vídeo é possível ouvir os gritos de angústia dos moradores. Sete pessoas tentam se segurar em uma corda amarrada em um poste, enquanto uma forte correnteza formada na rua pelas chuvas tenta arrastar o grupo.

Ao longo do vídeo, pessoas vão tentando atravessar segurando a corda. Um homem com uma criança pendurada na cabeça passa pela corda, seguido de uma mulher segurando sacolas pra cima, tentando fazer com que o material não molhe.

Em seguida dois homens também vão tentando atravessar a correnteza segurando na corda e um grupo mais atrás aparece, tentando fazer força para ajudar o restante a atravessar.

A chuva intensa que vem sendo registrada no estado do Espírito Santo e deixou uma pessoa morta e mais de duas mil pessoas fora de casa fez com que Ketrim Mendonça, grávida de 7 meses, e a família passasse por momentos de sufoco. Ela e os familiares conseguiram se salvar com a ajuda de vizinhos.

"Foi um susto pra todo mundo, mas a gente conseguiu passando pelo canto, os meninos foi pegando pela mão, até a gente chegar aqui em cima. Quando eu vi o vídeo eu chorei bastante, ainda mais quando eu soube que eu perdi minhas coisas, as coisas da minha neném, do meu trabalho", conta Ketrim.

A Flávia Pereira também é uma das pessoas que aparece no vídeo. Ela foi salva pelo filho que perdeu tudo o que tinha em casa.

"Meu desespero foi muito grande que eu não soltava a corda. E como eu sou baixinha eu comecei a boiar. Mas na mesma hora quando eu procurei de um lado e do outro que eu vi os meus filhos me segurando eu senti que aquela hora eu tinha uma esperança, que eu não ia sair das garras deles. Se cada enchente todo o ano a gente perder tudo... Eu não tenho nada, to aqui preocupada com o meu cachorro que tá no segundo piso, a água já tá chegando lá, os bombeiros não puderam buscar", disse Flávia.

Weder Pereira, um dos filhos de Flávia, contou como foi o momento em que teve que segurar a mãe.

"Quando eu vi minha mãe sendo levada pela água primeiramente eu só pensei em segurar ela pra não ir adiante e não se machucar durante o trajeto. Pra mim foi uma parada muito difícil mesmo", disse Weder.