Chuva no ES: confira onde e como fazer doações para os atingidos

Inundação causada pela chuva no Bairro Portal de Cariacica, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

A chuva que atinge o Espírito Santo desde o final de semana já deixou mais de 2.802 pessoas fora de suas casas. De acordo com o último boletim extraordinário divulgado pela Defesa do Civil às 11h desta sexta-feira (2), são 2228 desalojados e 574 desabrigados no Estado, além de um óbito.

Vila Velha e A Gazeta que aponta onde e como doar. Para ajudar os afetados pela chuva, prefeituras de cidades como Vitória Linhares , além de paróquias da Grande Vitória e região Serrana, estão organizando campanhas de arrecadação de alimentos, roupas, produtos de higiene e limpeza, e outros itens básicos. Confira o levantamento feito porque aponta onde e como doar.

Principais pontos de arrecadação

Vitória

Para ajudar as pessoas afetadas pelas fortes chuvas, a Prefeitura informou que está recebendo agasalhos e alimentos não perecíveis. As doações podem ser entregues na recepção da Prefeitura, das 8h às 18h.

Vila Velha

No município, as doações podem ser feitas na sede da Secretaria de Assistência Social, localizada na rua Henrique Laranja, 397, Centro, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 99614 1639 disponível somente para mensagens.

Linhares

A Secretaria Municipal de Assistência Social de Linhares, uma das cidades impactadas pelas chuvas, está organizando uma campanha de arrecadação para distribuir itens aos moradores diretamente afetadas pelos temporais. Roupas, colchões, cobertores, produtos de higiene, fraldas, material de limpeza e utensílios domésticos estão entre os itens que podem ser doados. Os locais que estão recebendo doações no município são:

Centros de Referência e Assistência Social (CRAS) da Prefeitura de Linhares;

Ginásio Poliesportivo do bairro Conceição;

Ginásio Poliesportivo do bairro Araçá;

Manaain de Linhares - Igreja Maranata, bairro Palmital;

Escola Municipal de Ensino Fundamental de Baixo Quartel.

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (27) 3372 2099.

Viana

No munícipio de Viana, um dos mais impactados pelas chuvas, as doações estão sendo recolhidas no Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) de Marcílio de Noronha, na Avenida Vitória, n° 11, das 8h às 17h. A Prefeitura informa que os itens necessários são: alimentos, água potável, roupas, materiais de limpeza e higiene pessoal, colchões, roupas de cama, pomadas para assaduras, fraldas e leite em pó.

Paróquias

Todas as paróquias de Vitória, Vila Velha, Cariacica, Viana, Serra, Guarapari, Fundão e região Serrana estão recebendo doações para ajudar as pessoas que estão sofrendo as consequências das chuvas no Estado. Confira o que doar: