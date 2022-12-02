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Estudantes passam em "ponte de cadeiras" para fugir de alagamento em Piúma

Cena foi registrada no  bairro Itaputanga na última quarta-feira (30) após fortes chuvas; nesta sexta-feira (2), a prefeitura instalou uma estrutura

Publicado em 02 de Dezembro de 2022 às 13:18

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

02 dez 2022 às 13:18
Moradores improvisaram uma "ponte" de cadeiras em um ponto de alagamento para ajudar estudantes a passarem pelo local no bairro Itaputanga, em Piúma, na última quarta-feira (30), após fortes chuvas que atingiram a região. Nesta sexta-feira (2), a prefeitura instalou uma passarela.
A passarela improvisada foi registrada em vídeo. Na gravação (veja acima) o morador reclama da situação e mulheres ajudam as crianças a passarem pelas cadeiras para que não se desequilibrassem.
Segundo o coordenador da Defesa Civil de Piúma, Luís Gustavo Rodrigues, duas casas foram invadidas pela água na região. Segundo ele, depois do episódio, a água diminuiu e, nesta sexta-feira, não há pontos de alagamento no local.
“A possibilidade de abertura do canal de Itaputanga, mencionada pelo morador para escoara a água, não seria viável naquele momento, somente se o caso se agravasse, com mais pontos de alagamentos na região”, explicou o Luiz Gustavo, ao falar que precisam ainda de liberação do setor de meio ambiente para a ação. 
Prefeitura instalou passarela nesta sexta-feira (02) Crédito: Divulgação/ prefeitura
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Piúma disse que o problema foi numa viela no final da rua, próximo à escola do bairro. Segundo a administração municipal, uma equipe de servidores da secretaria de Assistência Social esteve no local para atender a demanda do bairro e implantaram uma passarela para a passagem dos moradores.

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