Estudantes passam em "ponte de cadeiras" para fugir de alagamento em Piúma

Moradores improvisaram uma "ponte" de cadeiras em um ponto de alagamento para ajudar estudantes a passarem pelo local no bairro Itaputanga, em Piúma , na última quarta-feira (30), após fortes chuvas que atingiram a região. Nesta sexta-feira (2), a prefeitura instalou uma passarela.

A passarela improvisada foi registrada em vídeo. Na gravação (veja acima) o morador reclama da situação e mulheres ajudam as crianças a passarem pelas cadeiras para que não se desequilibrassem.

Segundo o coordenador da Defesa Civil de Piúma, Luís Gustavo Rodrigues, duas casas foram invadidas pela água na região. Segundo ele, depois do episódio, a água diminuiu e, nesta sexta-feira, não há pontos de alagamento no local.

“A possibilidade de abertura do canal de Itaputanga, mencionada pelo morador para escoara a água, não seria viável naquele momento, somente se o caso se agravasse, com mais pontos de alagamentos na região”, explicou o Luiz Gustavo, ao falar que precisam ainda de liberação do setor de meio ambiente para a ação.

Prefeitura instalou passarela nesta sexta-feira (02) Crédito: Divulgação/ prefeitura