ES tem cidades com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção

Barreira com risco de desmoronamento fica perto das casas no no bairro Porto, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

Até a tarde deste sábado (3), nove cidades do Espírito Santo estavam classificadas com risco alto para deslizamentos de terra, devido às fortes chuvas que atingem o Estado. As informações constam no Boletim Extraordinário da Defesa Civil divulgado às 17h. No documento consta ainda que o Rio Doce, em Linhares, atingiu a cota de atenção.

Cidades com risco alto para movimento de massa:

Fundão Serra Ibiraçu Aracruz Cariacica Santa Leopoldina Viana Linhares João Neiva

O monitoramento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também classifica como alta a possibilidade de alagamentos ou enchentes em cinco cidades: Fundão, Serra, Santa Leopoldina, São Mateus e Linhares.

Entre as cidades onde mais choveu nas 24 horas, Cariacica, na Grande Vitória, teve o maior acumulado: 120.51 mm. As chuvas resultaram em sucessíveis problemas para os moradores de bairros como Bubu e Flexal II, o nde deslizamentos atingiram residências e alagamentos deixaram pessoas ilhadas

ES tem 9 pontos com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção Crédito: Defesa Civil

Em todo o Estado, são 3,205 mil pessoas fora de casa, sendo 2,478 desalojados e 727 desabrigados. A maioria dos afetados é de Linhares, Viana, Santa Leopoldina e Aracruz.

Diferença entre desalojados e desabrigados:

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo;

pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo; Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Em Linhares, no Norte capixaba, o Rio Doce ultrapassou os 2,8 metros da cota de inundação pela primeira vez desde quando as fortes chuvas começaram no Estado. Caso continue subindo mais, pode chegar a cota de alerta (3 metros) e de inundação (3,45 metros).

ES tem 9 pontos com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção Crédito: Defesa Civil

Previsão do tempo

Após uma semana com chuva persistente e alertas constantes, o domingo (4), promete ser um dia mais ameno no Estado.