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Chuva no ES

ES tem cidades com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção

Fortes chuvas que atingem o Estado deixam nove cidades com risco alto para movimentos de massa e quatro com perigo para alagamentos

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 19:36

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

03 dez 2022 às 19:36
Chuva causa deslizamento e imóveis são interditados em São Mateus; veja vídeo
Barreira com risco de desmoronamento fica perto das casas no no bairro Porto, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta
Até a tarde deste sábado (3), nove cidades do Espírito Santo estavam classificadas com risco alto para deslizamentos de terra, devido às fortes chuvas que atingem o Estado. As informações constam no Boletim Extraordinário da Defesa Civil divulgado às 17h. No documento consta ainda que o Rio Doce, em Linhares, atingiu a cota de atenção.
Cidades com risco alto para movimento de massa:
  1. Fundão
  2. Serra
  3. Ibiraçu
  4. Aracruz
  5. Cariacica
  6. Santa Leopoldina
  7. Viana
  8. Linhares
  9. João Neiva
O monitoramento feito pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) também classifica como alta a possibilidade de alagamentos ou enchentes em cinco cidades: Fundão, Serra, Santa Leopoldina, São Mateus e Linhares.
Entre as cidades onde mais choveu nas 24 horas, Cariacica, na Grande Vitória, teve o maior acumulado: 120.51 mm. As chuvas resultaram em sucessíveis problemas para os moradores de bairros como Bubu e Flexal II, onde deslizamentos atingiram residências e alagamentos deixaram pessoas ilhadas
ES tem 9 pontos com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção
ES tem 9 pontos com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção Crédito: Defesa Civil

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Em todo o Estado, são 3,205 mil pessoas fora de casa, sendo 2,478 desalojados e 727 desabrigados. A maioria dos afetados é de Linhares, Viana, Santa Leopoldina e Aracruz. 
Diferença entre desalojados e desabrigados:
  •  Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo;
  • Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.
Em Linhares, no Norte capixaba, o Rio Doce ultrapassou os 2,8 metros da cota de inundação pela primeira vez desde quando as fortes chuvas começaram no Estado. Caso continue subindo mais, pode chegar a cota de alerta (3 metros) e de inundação (3,45 metros). 
ES tem 9 pontos com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção
ES tem 9 pontos com riscos de deslizamentos e Rio Doce em cota de atenção Crédito: Defesa Civil

Previsão do tempo 

Após uma semana com chuva persistente e alertas constantes, o domingo (4), promete ser um dia mais ameno no Estado. 
Previsão de pancadas esparsas de chuva no estado, podendo ter até moderada intensidade em pontos isolados (mais prováveis entre a Grande Vitória e o setor Centro-Leste do Estado), mas sem expectativa de acumulados expressivos.

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