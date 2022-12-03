De deslizamentos a resgate: o drama de moradores de Bubu, em Cariacica

Moradores deixam suas casas após barranco desabar no bairro Bubu, em Cariacica Crédito: Ricardo Medeiros

Moradores do bairro Bubu, em Cariacica , na Grande Vitória, foram surpreendidos por deslizamentos de terra e alagamentos neste sábado (3). Sem ter para onde ir, alguns deles passaram a tarde se arriscando em meio as estruturas interditadas, na expectativa de salvar pertences pessoais. Na mesma localidade, uma família ficou ilhada e foi resgatada pelo Corpo de Bombeiros em um bote.

Família é resgatada em bote após ficar ilhada em casa em Bubu, Cariacica

Ao repórter-fotográfico Ricardo Medeiros, de A Gazeta, a moradora Fátima Alves Pereira, que, assim como outros moradores do bairro, teve a casa atingida por deslizamento de terra, disse que não sabe para onde vai após ter a residência interditada pela Defesa Civil. A placa de interdição na porta de entrada colocada pelo órgão, condenando o imóvel, não impediu que ela, com a ajuda de populares, se arriscassem na tentativa de retirar os móveis de dentro.

"Estou nesse processo desde ontem. A Defesa Civil interditou a minha casa e, agora, acabou de descer o barranco, destruindo as minhas coisas. Estou pedindo ajuda a populares para tirar minhas coisas de dentro, o que consigo tirar. Na parte de cima não consigo entrar, as camas estão todas lá, tudo destruído. O que estou conseguindo tirar, estou tirando", declarou.

Na Rua Santa Leopoldina, onde Fátima mora, mais moradores tiveram que deixar as casas. O filho de Poliane Adão Soares sequer vai conseguir acessar a casa onde vivia, isso porque a terra tomou conta da escada de acesso.

"Meu filho estava deitado e, de repente, a barreira caiu aqui onde ele subia. Perdeu tudo dentro de casa, a terra está toda dentro. Graças a Deus, ele e minha nora estão vivos, porque poderia acontecer até coisa pior. Nessa escada (onde a terra caiu) era o acesso à casa, agora não tem como subir mais", desabafou.

Moradores deixam suas casas após barranco desabar no bairro Bubu, em Cariacica

Ainda em Babu, ruas ficaram alagadas e uma família ficou ilhada após a água invadir a casa onde vivia. Foi necessário o trabalho do Corpo de Bombeiros para fazer o resgate em um bote.

Casa desabou no bairro Flexal II

Mais cedo, outras ocorrências foram registradas em Cariacica . Uma casa desabou após um barranco desmoronar no bairro Flexal II. O deslizamento atingiu a parte de trás da residência, onde morava um casal e uma criança. Segundo um líder comunitário local, ninguém se feriu. O rapaz, a esposa e o filho estavam em outro cômodo quando tudo aconteceu.

Em outro local, na Rua Boa Vista, também no bairro Flexal II, uma casa foi atingida por um deslizamento de terra. Na residência, estavam um casal e duas crianças, e, felizmente, ninguém se feriu.

Em nota, a Defesa Civil de Cariacica informou que na tarde deste sábado atendeu três ocorrências de desabamentos parciais de casas, todos ocasionados por deslizamento de terra. Duas ocorrências no bairro Flexal e uma no bairro Prolar. Os moradores dos imóveis foram alojados em casas de vizinhos e parentes. Os imóveis foram interditados.