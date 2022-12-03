Trecho BR 101 é liberado em Linhares após obra para fechar cratera

Começa obra em trecho com cratera na BR 101 em Aracruz Crédito: Heriklis Douglas

O trânsito no km 170 da BR 101, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, foi liberado neste sábado (3, após quatro dias de interdição total do trecho). Houve uma erosão nesta parte da rodovia e uma cratera se abriu na pista na última terça-feira (29), levando à interdição total . O acesso ao Norte do Estado pela rodovia, no entanto, ainda não está liberado, visto que o km 171,3, em Aracruz, segue impedido e a Eco101 ainda constrói um desvio no local.

A Eco101 informou que, tendo em vista a continuidade das chuvas, equipes permanecem no local para a execução de serviços finais de pintura, que não interferem na circulação dos veículos, mas que só serão concluídos quando o tempo estabilizar, pois envolvem processo de secagem. A concessionária orienta que motoristas fiquem atentos às sinalizações e respeitem o limite de velocidade no trecho.

As equipes seguem trabalhando na erosão do km 171,3, em Aracruz. Tendo em vista o grau de complexidade, a concessionária precisará atuar por cerca de 30 dias.