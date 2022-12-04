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Alerta

Mais de 4 mil pessoas estão fora de casa por causa das fortes chuvas no ES

Segundo o boletim da Defesa Civil estadual divulgado no início da manhã deste domingo (4), Colatina foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas. Município recebeu 121 milímetros de chuva.

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 09:21

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

04 dez 2022 às 09:21
Rua do bairro Ipanema, em Viana, é tomada por água
Viana tem o maior número de pessoas fora de casa por causa da chuva  Crédito: Ricardo Medeiros
As fortes chuvas têm deixado o Espírito Santo em alerta nas últimas semanas. O grande volume de água já causou desabamentos, alagamentos, deslizamentos de terra e até morte. Segundo o boletim mais recente da Defesa Civil estadual, divulgado na tarde deste domingo (4), mais de quatro mil pessoas estão fora de casa. Ao todo, são 3.339 desalojados e 826 desabrigados.
A maior parte dessas famílias está em Viana. O município decretou estado de calamidade no dia 01 de dezembro. Com a alta do nível do rio Formate, Viana teve 17 dos 23 bairros afetados com inundações e deslizamentos. O município fica entre dois rios que escoam a água da região das montanhas, o Formate e o Jucu.  Uma pessoa morreu no desabamento de uma casa. 
A cidade contabiliza 1.420 desalojados e 256 desabrigados.

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo.

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Colatina e Santa Leopoldina tiveram mais chuva

Ainda de acordo com o o boletim da Defesa Civil, Colatina foi a cidade onde mais choveu nas últimas 24 horas. O local recebeu 97,64 milímetros de chuva. O nível do Rio Doce no município tem subido nos últimos dias, mas ainda não atingiu a cota de atenção.  
Em seguida vem Santa Leopoldina, com 88,92 milímetros. 
Em Fundão choveu 74,6 milímetros. 
Cariacica, que no último boletim era a segunda cidade onde mais choveu, teve uma trégua da chuva e registrou 40,57 milímetros. A cidade já registrou cerca de 80 ocorrência de quedas de árvores e pequenos deslizamentos de terra. Onze bairros permanecem alagados. Em Vila Prudêncio, uma casa desabou sem deixar vítimas, mas comprometeu outras 25 residências próximas deixando 150 pessoas desalojadas.
Para este domingo ainda há avisos meteorológicos para o Estado. O Instituto Nacional de Meteorologia alerta para grandes volumes de chuva para todo o Espírito Santo com destaque para as regiões Norte, Noroeste, Grande Vitória e Central.
Nessas regiões, há previsão de chuva entre 30 a 60 mm/h ou 50 a 100 mm/dia. Há também risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios.

Rodovias interditadas

Por conta de deslizamentos e quedas de barreiras, diversos pontos de estadas estaduais e federais estão comprometidos. A BR 101 está totalmente fechada em dois pontos, em Linhares e Aracruz. Há sete pontos de interdição parcial. Já na BR 262, o km 16, em Viana também está parcialmente fechado. O trânsito flui em pare e siga.

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A ES 101, em São Mateus, também está com bloqueio total devido à alagamentos. A rodovia totalmente coberta em função do volume de água.

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