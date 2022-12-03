Vídeo mostra deslizamento que tirou dezenas de famílias de casa em São Mateus

Segundo a secretária de Assistência Social de São Mateus, Marinalva Broedel, moradores da região foram orientados a deixarem suas casas e foi iniciada evacuação total do local. “Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social estão de plantão para receber as famílias. Disponibilizamos aluguel social, locação de hotel e abrigamos”, informou.

A secretária destacou que a Defesa Civil solicitou a demolição de alguns prédios antigos. Parte de um prédio desabou, contudo, o local já estava evacuado e ninguém ficou ferido. No último sábado (26), segundo ela, 48 famílias tiveram que sair das suas casas. Com a revitalização do solo, desse total, 26 residências permanecem interditadas na área de desabamento, até a tarde deste sábado.