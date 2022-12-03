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Vídeo mostra deslizamento que tirou dezenas de famílias de casa em São Mateus

Moradores registraram queda de barreira no bairro Porto e, por conta do risco de deslizamento, mais de 20 imóveis estão interditados

Publicado em 03 de Dezembro de 2022 às 19:15

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

03 dez 2022 às 19:15
O risco de desabamento de uma barreira na Avenida Cricaré, no bairro Porto, em São Mateus, no Norte do Estado, devido às chuvas fortes, obrigou dezenas de famílias a deixarem suas casas na região. Neste sábado (3), moradores registraram o momento do desmoronamento de parte da estrutura, por isso, a área está interditada.
Segundo a secretária de Assistência Social de São Mateus, Marinalva Broedel, moradores da região foram orientados a deixarem suas casas e foi iniciada evacuação total do local. “Equipes da Defesa Civil e da Assistência Social estão de plantão para receber as famílias. Disponibilizamos aluguel social, locação de hotel e abrigamos”, informou.
A secretária destacou que a Defesa Civil solicitou a demolição de alguns prédios antigos. Parte de um prédio desabou, contudo, o local já estava evacuado e ninguém ficou ferido. No último sábado (26), segundo ela, 48 famílias tiveram que sair das suas casas. Com a revitalização do solo, desse total, 26 residências permanecem interditadas na área de desabamento, até a tarde deste sábado.
Chuva causa deslizamento e imóveis são interditados em São Mateus; veja vídeo
A barreira que está em risco de desmoronamento fica perto das casas no no bairro Porto, em São Mateus Crédito: Leitor | A Gazeta

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