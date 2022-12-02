Chuvas incessantes causam alagamentos em ruas e casas no Norte do ES

De acordo com a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o Rio Bananal que corta a cidade transbordou nesta sexta-feira (2) e atingiu os bairros Santo Antônio e São Sebastião. As ruas ficaram alagadas e duas famílias ficaram desalojadas, por conta disso, estão na casa de parentes.

A Defesa Civil informou à repórter que, nas últimas 24 horas, choveu 66mm no município. No total, houve 15 chamados de deslizamentos de terra. Um desmoronamento de barranco atingiu uma casa no bairro Santo Antônio, mas ninguém ficou ferido. Agora, o risco é de o rio subir mais e atingir os imóveis, uma vez que está acima de 3m, sendo que a medida normal é de menos de 2m. O órgão continua acompanhando as ocorrências.

Já na última quinta (1º), em Regência, distrito de Linhares, algumas pessoas tiveram a casa invadida pela água da chuva. No bairro São Sebastião, em Rio Bananal, uma creche ficou totalmente alagada. E o distrito de Paul de Graça Aranha, em Colatina, em menos de uma hora de chuva, a água se alastrou pelas ruas da região em grande quantidade.

Segundo o último boletim divulgado da Defesa Civil, sete cidades do Norte foram atingidas com a chuva forte, sendo elas: Aracruz, João Neiva, Ibiraçu, Linhares, Conceição da Barra, Rio Bananal e São Mateus.

Linhares

Na quinta-feira (1), as prefeituras de cada município foram procuradas pela reportagem para saber se houve alguma ocorrência. Em Regência, quatro famílias foram acolhidas em uma igreja, sendo, no total, oito pessoas.

Segundo dados da secretaria municipal de Assistência Social, até o momento, 42 famílias, composta por 133 pessoas, estão desabrigadas e sendo acolhidas em ginásios, igreja e escola de Linhares.

A água da chuva invadiu casas no distrito de Regência, em Linhares Crédito: Leitor | A Gazeta

Rio Bananal

Em Rio Bananal, choveu 120mm nas últimas 24 horas, mais do que o dobro do esperado pela Defesa Civil. Segundo a apuração da repórter Nádia Prado, da TV Gazeta Norte, o município está em estado de alerta e risco iminente de inundação por causa do rio que corta toda a cidade, o Rio Bananal.

Até o momento não houve necessidade de fornecer abrigo, já que não há pessoas desabrigadas, apenas desalojadas em casas de parentes. E vários pontos comerciais na beira do rio estão fechados por causa do risco de transbordamento.

A região do Centro, em Rio Bananal, ficou com as ruas alagadas Crédito: Leitor | A Gazeta

Colatina

Em Paul de Graça Aranha, a Defesa Civil não foi acionada. No entanto, o órgão de Colatina informou que a equipe esteve no distrito de Baunilha, Alto Baunilha, Vila Juquita e Barracão de Baunilha, regiões afetadas no município.

Na Comunidade de Alto Baunilha, a chuva danificou duas pontes na localidade. Enquanto a prefeitura estuda o reparo, os moradores estão realizando um acesso alternativo por Barra do Triunfo. Além disso, uma cabeça d'água provocou o transbordo do Rio Baunilha, alagando residências nas localidades.

De acordo com órgão, somente nas últimas 24 horas, Colatina registrou 58 mm de acumulado de chuva, dados informados pelo Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden). E o nível do Rio Doce segue na cotação normal.

A chuva alagou ruas do distrito de Paul de Graça Aranha, em Colatina Crédito: Leitor | A Gazeta

João Neiva

Por fim, em João Neiva, dentre as ocorrências foram registrados alagamento em Vila Nova de Baixo e cinco famílias isoladas em Demétrio que foram socorridas pela Defesa Civil.

A situação dos rios Clotário e Piraqueaçu é de nível de transbordamento e risco iminente de alagamento no Centro. “A Defesa Civil solicita atenção dos comerciantes e moradores dessas localidades”, comunicou. A previsão de chuvas intensas é até segunda-feira (5).

No Hospital Sagrado Coração de Maria, por conta da falta de água pelo rompimento de uma adutora do Serviço Autônomo de Água e Esgoto (SAAE), o local está sendo abastecido por carro-pipa. As cirurgias eletivas foram suspensas.