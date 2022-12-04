Chuva não dá trégua e alerta de perigo continua para quase todo o ES, diz Inmet

Evite enfrentar o mau tempo;

Observe alteração nas encostas;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).