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Mau tempo

Chuva não dá trégua e alerta de perigo continua para quase todo o ES, diz Inmet

Instituto prevê acumulados de chuva de até 100 mm por dia nesta segunda-feira (05). Na terça (06), o sol deve aparecer, mas por pouco tempo

Publicado em 04 de Dezembro de 2022 às 11:40

Maria Fernanda Conti

Maria Fernanda Conti

Publicado em 

04 dez 2022 às 11:40
Chuva forte causa alagamentos em ruas e casas do Norte do ES
Foram registrados alagamentos provocados pela chuva em João Neiva Crédito: Divulgação \ Prefeitura de João Neiva
O mau tempo que atinge o Estado há mais de uma semana deve persistir pelos próximos dias. Um novo alerta do Instituto Nacional de Meterologia (Inmet), válido até as 10h desta segunda-feira (05), prevê grandes acumulados de chuvas para quase todo o Espírito Santo. O aviso é da cor laranja, ou seja, cuja classificação de risco é considerada perigosa.
Segundo o Inmet, são previstos acumulados de chuva de até 60 mm/h ou 100 mm por dia. Há ainda risco de alagamentos, deslizamentos de encostas e transbordamentos de rios. Após o principal rio de Fundão invadir toda a cidade na última sexta-feira (02), o nível do Rio Doce em Linhares, na Região Norte, também já atingiu a cota de alerta.
Dos 78 municípios capixabas, apenas quatro não estão enquadrados no aviso: Presidente Kennedy, Marataízes, Bom Jesus do Norte e Apiacá. 
  1. Afonso Cláudio
  2. Água Doce do Norte
  3. Águia Branca
  4. Alegre
  5. Alfredo Chaves
  6. Alto Rio Novo
  7. Anchieta
  8. Aracruz
  9. Atílio Vivacqua
  10. Baixo Guandu
  11. Barra de São Francisco
  12. Boa Esperança
  13. Brejetuba
  14. Cachoeiro de Itapemirim
  15. Cariacica
  16. Castelo
  17. Colatina
  18. Conceição da Barra
  19. Conceição do Castelo 
  20. Divino de São Lourenço
  21. Domingos Martins 
  22. Dores do Rio Preto
  23. Ecoporanga
  24. Fundão
  25. Governador Lindenberg
  26. Guaçuí
  27. Guarapari
  28. Ibatiba
  29. Ibiraçu
  30. Ibitirama
  31. Iconha
  32. Irupi
  33. Itaguaçu
  34. Itapemirim
  35. Itarana
  36. Iúna
  37. Jaguaré
  38. Jerônimo Monteiro
  39. João Neiva
  40. Laranja da Terra
  41. Linhares
  42. Mantenópolis
  43. Marechal Floriano
  44. Marilândia
  45. Mimoso do Sul
  46. Montanha
  47. Mucurici
  48. Muniz Freire
  49. Muqui
  50. Nova Venécia 
  51. Pancas
  52. Pedro Canário
  53. Pinheiros
  54. Piúma
  55. Ponto Belo
  56. Rio Bananal
  57. Rio Novo do Sul
  58. Santa Leopoldina
  59. Santa Maria de Jetibá
  60. Santa Teresa
  61. São Domingos do Norte
  62. São Gabriel da Palha
  63. São José do Calçado
  64. São Mateus
  65. São Roque do Canaã
  66. Serra
  67. Sooretama
  68. Vargem Alta
  69. Venda da Nova do Imigrante
  70. Viana
  71. Vila Pavão
  72. Vila Valério
  73. Vila Velha
  74. Vitória
Ainda neste domingo (04), há previsão de chuva em todas as regiões, sendo menos frequente em trechos das regiões Sul e Serrana. Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper), o vento também deve soprar com moderada intensidade pelo litoral, podendo ocorrer algumas rajadas entre o Sul e a Região Metropolitana.

Orientações do Inmet

Evite enfrentar o mau tempo;

Observe alteração nas encostas;

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia;

Em caso de situação de inundação, ou similar, proteja seus pertences da água envoltos em sacos plásticos;

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193).

Instabilidade durante a semana

O sol só deve voltar a aparecer na terça-feira (06), conforme previsão do Incaper. É possível que haja apenas uma chuva rápida na madrugada e durante a manhã em pontos isolados do Norte capixaba. Nas demais regiões, inclusive na Grande Vitória, não chove e faz calor. 
Já na quarta-feira (07), a instabilidade volta a ganhar força. Há previsão de chuva a partir da tarde em grande parte do Estado, especialmente na Grande Vitória e na Região Noroeste. À noite, as chuvas avançam pelas demais áreas do Norte capixaba. O vento sopra com moderada intensidade por todo o trecho litorâneo.

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