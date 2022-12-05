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Chuva continua no ES? Veja a previsão do tempo para o início da semana

Institutos de meteorologia preveem chuva mais fraca neste início de semana e novo aumento da instabilidade a partir de quarta-feira (8)

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 07:38

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 dez 2022 às 07:38
Primavera começa com chuva, vento e frio na Capital
Primavera de chuva, vento e frio na Capital Crédito: Fernando Madeira
A semana começou com um sol tímido aparecendo em algumas localidades após dias consecutivos de muita chuva no Espírito Santo. A previsão nestes primeiros dias será assim, com o tempo um pouco menos fechado, mas ainda com possibilidade de chuva menos intensa em algumas regiões. 
O Boletim Extraordinário da Defesa Civil emitido na manhã desta segunda-feira (5), que monitora os estragos provocados pela chuva no Estado, aponta que não deve haver grandes precipitações nos próximos dias. 
Esta segunda-feira (5) terá diminuição de nebulosidade e aumento da temperatura na maior parte do Estado. Chove de forma passageira e mal distribuída em alguns trechos, com exceção da maior parte da Região Sul, que fica com predomínio de tempo aberto. A temperatura aumenta em todas as regiões. 
A terça-feira (6) será com momentos de nublado intercalando com períodos de sol entre algumas nuvens na maioria das regiões. Ocorrem pancadas rápidas de chuva entre a Grande Vitória e a Região Noroeste, sendo mais frequentes na Região Nordeste. Os acumulados de chuva, no entanto, ficam entre os 10 mm e 30 mm.
Até terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê aberturas de sol mais consolidadas durante a tarde, possibilidade de tempo encoberto pela manhã e chuva à noite. 
A partir de quarta-feira (7), o Inmet destaca a possibilidade pancadas de chuva em todo o Estado, enquanto o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) alerta para a possibilidade da instabilidade voltar a ganhar força, trazendo chuva à tarde para a Grande Vitória, Região Sul e Noroeste. 

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