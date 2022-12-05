Chuva continua no ES? Veja a previsão do tempo para o início da semana

Primavera de chuva, vento e frio na Capital Crédito: Fernando Madeira

A semana começou com um sol tímido aparecendo em algumas localidades após dias consecutivos de muita chuva no Espírito Santo . A previsão nestes primeiros dias será assim, com o tempo um pouco menos fechado, mas ainda com possibilidade de chuva menos intensa em algumas regiões.

O Boletim Extraordinário da Defesa Civil emitido na manhã desta segunda-feira (5), que monitora os estragos provocados pela chuva no Estado, aponta que não deve haver grandes precipitações nos próximos dias.

Esta segunda-feira (5) terá diminuição de nebulosidade e aumento da temperatura na maior parte do Estado. Chove de forma passageira e mal distribuída em alguns trechos, com exceção da maior parte da Região Sul, que fica com predomínio de tempo aberto. A temperatura aumenta em todas as regiões.

A terça-feira (6) será com momentos de nublado intercalando com períodos de sol entre algumas nuvens na maioria das regiões. Ocorrem pancadas rápidas de chuva entre a Grande Vitória e a Região Noroeste, sendo mais frequentes na Região Nordeste. Os acumulados de chuva, no entanto, ficam entre os 10 mm e 30 mm.

Até terça-feira, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) prevê aberturas de sol mais consolidadas durante a tarde, possibilidade de tempo encoberto pela manhã e chuva à noite.