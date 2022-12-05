Chuva faz mais de 4 mil pessoas começarem a semana fora de casa no ES

- Ibiraçu - 74.81 mm
- Fundão - 67.2 mm
- Santa Leopoldina - 65.49 mm
- Colatina - 60.85 mm
- Viana - 45.00 mm
- Rio Bananal - 42.4 mm
- Vila Velha - 36.8 mm
- Guarapari - 36.23 mm
- Serra - 33.15 mm
- Vitória - 32.34 mm
- Cariacica - 31.27 mm
- Aracruz - 31.00 mm
- São José do Calçado - 27.2 mm
- Castelo - 25.84 mm
- Domingos Martins - 24.48 mm
Diferença entre desalojados e desabrigados
Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo;
Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.