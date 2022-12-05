Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Balanço

Chuva faz mais de 4 mil pessoas começarem a semana fora de casa no ES

Ainda segundo a Defesa Civil Estadual, o Rio Doce, no Norte do Estado,  ultrapassou a cota de alerta na manhã desta segunda-feira (5); previsão mostra que chuva diminuirá em todas as regiões

Publicado em 05 de Dezembro de 2022 às 07:02

Vinicius Zagoto

Vinicius Zagoto

Publicado em 

05 dez 2022 às 07:02
Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas
Estragos, prejuízos e limpeza em bairros de Viana devido às chuvas Crédito: Carlos Alberto Silva
A segunda-feira (5) começa com mais de quatro mil pessoas fora de casa no Espírito Santo devido às fortes chuvas que continuaram atingindo o Estado no fim de semana. O Rio Doce, principal afluente da Região Norte, continuou subindo em Linhares e ultrapassou a cota de alerta, conforme Boletim Extraordinário da Defesa Civil divulgado às 6h.
Cidades onde mais choveu em 24 horas:
  1. Ibiraçu - 74.81 mm
  2. Fundão - 67.2 mm
  3. Santa Leopoldina - 65.49 mm
  4. Colatina - 60.85 mm
  5. Viana - 45.00 mm
  6. Rio Bananal  - 42.4 mm
  7. Vila Velha - 36.8 mm
  8. Guarapari - 36.23 mm
  9. Serra - 33.15 mm
  10. Vitória - 32.34 mm
  11. Cariacica - 31.27 mm
  12. Aracruz - 31.00 mm
  13. São José do Calçado - 27.2 mm
  14. Castelo - 25.84 mm
  15. Domingos Martins - 24.48 mm
Apesar de não haver mais municípios com risco alto para alagamentos, nove cidades continuam em risco alto para deslizamentos de terra: Cariacica, Santa Leopoldina, Fundão, Serra, Viana, Ibiraçu, João Neiva, Aracruz e Linhares. 
Em Linhares, o Rio Doce continuou subindo e segue na cota de alerta, com mais de 3,0 metros – estando também acima da cota de atenção (2,8 metros) e abaixo da cota de inundação (3,45 metros). 
Em todo o Estado são 4,264 mil pessoas fora de casa, sendo 3,366 mil desalojados e 898 desabrigados. A maioria de cidades como Aracruz, Fundão, Linhares, Santa Leopoldina e Viana. 

Diferença entre desalojados e desabrigados

Desalojado: pessoa que foi obrigada a abandonar a própria residência em função de evacuação preventiva ou destruição grave, decorrente de um desastre, e que, não necessariamente, precisa de abrigo provido pelo governo. Ela pode ter ido para a casa de vizinhos ou parentes, por exemplo;

Desabrigado: pessoa cuja habitação foi afetada por dano ou ameaça de dano e que necessita de abrigo provido pelo governo.

Chuva vai diminuir 

A segunda-feira (5) terá diminuição de nebulosidade e aumento da temperatura na maior parte do Estado. Chove de forma passageira e mal distribuída em alguns trechos, com exceção da maior parte da Região Sul, que fica com predomínio de tempo aberto. A temperatura aumenta em todo o estado, a partir deste dia.
Terça-feira (6) com momentos de nublado intercalando com períodos de sol entre algumas nuvens na maioria das regiões. Ocorrem pancadas rápidas de chuva entre a Grande Vitória e a Região Noroeste, sendo mais frequentes na Região Nordeste.
Chuva faz mais de 4 mil pessoas começarem a semana fora de casa no ES

#CHUVANOES 

Dono de oficina tem prejuízo de cerca de R$ 200 mil após chuva em Viana

Chuva no ES: o drama de moradores de Viana e Cariacica que perderam tudo

Chuva não dá trégua e alerta de perigo continua para quase todo o ES, diz Inmet

Mais de 4 mil pessoas estão fora de casa por causa das fortes chuvas no ES

Chuva que atinge o ES é 'perigosa armadilha' para dezembro; entenda

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES defesa civil espírito santo Linhares Viana
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Quarto onde mulher foi mantida refém em Vila Velha
Casal é preso por manter mulher de 37 anos em cárcere privado em Itapuã
Salário, renda, dinheiro, real, cem reais, economia, pagamento
Profissionalismo na gestão pública: foco é dever institucional
Imagem de destaque
CBN Vitória ao vivo: o que é ser um "bom" motorista nos dias de hoje?

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados