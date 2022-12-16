Mulher é presa com documentos falsos ao tentar aplicar golpe em Alegre

Suspeita foi atuada na delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil

Uma mulher de 47 anos foi presa dentro de uma agência bancária após apresentar documentos falsificados para abrir conta em nome de funcionários de empresas estatais para resgatar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (15), em Alegre , no Caparaó do Espírito Santo, e a suspeita teria tentado aplicar o golpe em outros bancos da região.

A Polícia Militar informou que foram acionados por funcionários do banco, que desconfiaram da atitude suspeita da mulher. Ao ser abordada pelos policiais, a mulher demonstrou nervosismo com a presença dos militares e, quando perguntada sobre suas informações pessoais, passou dados desconexos e, logo em seguida, admitiu estar utilizando identidade falsa.

Os militares questionaram o motivo da utilização dos documentos e a mulher contou que adquire os documentos por meio de envio pelos Correios. A suspeita disse que receberia de um homem, não identificado, o valor de R$ 1,5 mil por cada conta aberta. Disse ainda que fazia isso por estar desempregada e com filhos.

Com apoio do serviço de inteligência, a PM identificou que a suspeita usava documentos falsos para abrir contas em nome de funcionários de empresas como Eletrobrás; Petrobras; Furnas; entre outras, e, em seguida, tentaria o resgate do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).

Após o flagrante, a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Alegre. Uma carteira de identidade falsa, um celular, um contracheque e uma conta telefônica em nome de outra pessoa foram apreendidos.