Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Dentro de banco

Mulher é presa com documentos falsos ao tentar aplicar golpe em Alegre

Ela usava documentos falsos para abrir contas em nome de funcionários de empresas estatais e tentaria resgatar FGTS; prisão ocorreu nesta quinta-feira (15)

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 12:25

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 dez 2022 às 12:25
Delegacia de Alegre, para onde o suspeito foi levado
Suspeita foi atuada na delegacia de Alegre Crédito: Divulgação/Polícia Civil
Uma mulher de 47 anos foi presa dentro de uma agência bancária após apresentar documentos falsificados para abrir conta em nome de funcionários de empresas estatais para resgatar Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS). O crime ocorreu na tarde desta quinta-feira (15), em  Alegre, no Caparaó do Espírito Santo, e a suspeita teria tentado aplicar o golpe em outros bancos da região.
A Polícia Militar informou que foram acionados por funcionários do banco, que desconfiaram da atitude suspeita da mulher. Ao ser abordada pelos policiais, a mulher demonstrou nervosismo com a presença dos militares e, quando perguntada sobre suas informações pessoais, passou dados desconexos e, logo em seguida, admitiu estar utilizando identidade falsa.
Os militares questionaram o motivo da utilização dos documentos e a mulher contou que adquire os documentos por meio de envio pelos Correios. A suspeita disse que receberia de um homem, não identificado, o valor de R$ 1,5 mil por cada conta aberta. Disse ainda que fazia isso por estar desempregada e com filhos.
Com apoio do serviço de inteligência, a PM identificou que a suspeita usava documentos falsos para abrir contas em nome de funcionários de empresas como Eletrobrás; Petrobras; Furnas; entre outras, e, em seguida, tentaria o resgate do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS).
A PM disse que, conforme informações da agência bancária, a suspeita teria tentado efetuar o golpe em outras agências nos municípios de São José do CalçadoGuaçuí, Cachoeiro de ItapemirimGuarapari e Mimoso do Sul.
Após o flagrante, a suspeita foi conduzida à Delegacia Regional de Alegre. Uma carteira de identidade falsa, um celular, um contracheque e uma conta telefônica em nome de outra pessoa foram apreendidos.
Procurada pela reportagem de A Gazeta, a Polícia Civil informou que a mulher foi autuada em flagrante por uso de documentos falsos e encaminhada ao sistema prisional.

Veja Também

Grupo sequestra funcionária dos Correios e rouba mercadorias em Cariacica

Mulher é condenada por discriminar nordestinos no ES: "Comedores de calangos"

PMs são indiciados por crime militar após denúncia de estupro em Viana

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Alegre Polícia Civil Golpe Polícia Militar
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Baralho cigano: previsão para os 12 signos de 20 a 26 de abril de 2026
Mulher lendo rótulo de alimentos
Aprenda a ler rótulos de alimentos e fazer escolhas mais saudáveis
Imagem de destaque
Dor nas costas, partos difíceis, dentes apinhados e sinusites: os 'defeitos' evolutivos que questionam ideia do 'design inteligente' do corpo humano

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados