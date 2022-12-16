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Trancada em baú

Grupo sequestra funcionária dos Correios e rouba mercadorias em Cariacica

Vítima foi abordada ao realizar entrega em Jardim Botânico, obrigada a rodar com os quatro bandidos trancada no baú do veículo – que foi abandonado, ainda com ela dentro, em outro bairro

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 10:31

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

16 dez 2022 às 10:31
Correios: funcionários reclamam de falta de máscaras e álcool em gel
Carro oficial dos Correios, utilizado para transportar mercadorias a serem entregues Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil
Uma funcionária dos Correios de 40 anos passou por momentos de tensão no início da tarde de quinta-feira (15), quando foi sequestrada, chegando a ficar dentro trancada no baú do veículo – onde ficam as encomendas – em Cariacica. Segundo Boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou aos policiais que foi abordada por quatro criminosos armados no bairro Jardim Botânico, quando entregava encomendas na região. Após rodarem com a mulher no veículo, bandidos fugiram, roubado as mercadorias que estavam dentro.
Conforme a ocorrência registrada pela PM, a mulher contou que, quando foi abordada por quatro homens armados, que estavam encapuzados, um dos suspeitos foi para o baú junto com ela e o carro oficial dos Correios, um Fiat Fiorino, foi conduzido por outro criminoso. Os quatro circularam com ela, que permaneceu trancada no baú do veículo.
Em determinado momento, quando passavam pelo bairro Alzira Ramos, também em Cariacica, os suspeitos retiraram todas as encomendas transportadas no carro oficial para serem entregues aos destinatários e colocaram as mercadorias em outro carro. Os quatro criminosos fugiram, abandonando a mulher no local, trancada dentro do baú do Fiat Fiorino
Após a chegada da Polícia Militar, testemunhas contaram que o veículo usado na fuga é de cor preta, com películas escuras e o pneu estepe pendurado na traseira, sem especificarem o modelo do carro. A Polícia Federal foi acionada.
A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou serem de atribuição da Polícia Federal os roubos relacionados aos Correios. A Polícia Federal também foi demandada por A Gazeta, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado. 

O que dizem os Correios

Procurados por A Gazeta, os Correios informaram que registraram a ocorrência de assalto nesta quinta-feira (15). A empresa disse que a funcionária passa bem, não sofreu ferimentos e segue recebendo a atenção necessária. "A estatal está colaborando com as investigações, que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal", disse, em nota.
Ainda conforme os Correios, por ser assunto relacionado à segurança, e para preservar a integridade dos empregados, dos clientes e dos objetos postais, não serão divulgados outros detalhes sobre o assunto. "A empresa reitera que mantém estreita parceria com órgãos de segurança pública para prevenir crimes e ocorrências contra a estatal e seus empregados", finalizou.

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