Grupo sequestra funcionária dos Correios e rouba mercadorias em Cariacica

Carro oficial dos Correios, utilizado para transportar mercadorias a serem entregues Crédito: Fernando Frazão | Agência Brasil

Uma funcionária dos Correios de 40 anos passou por momentos de tensão no início da tarde de quinta-feira (15), quando foi sequestrada, chegando a ficar dentro trancada no baú do veículo – onde ficam as encomendas – em Cariacica . Segundo Boletim de ocorrência da Polícia Militar, a vítima relatou aos policiais que foi abordada por quatro criminosos armados no bairro Jardim Botânico, quando entregava encomendas na região. Após rodarem com a mulher no veículo, bandidos fugiram, roubado as mercadorias que estavam dentro.

Conforme a ocorrência registrada pela PM, a mulher contou que, quando foi abordada por quatro homens armados, que estavam encapuzados, um dos suspeitos foi para o baú junto com ela e o carro oficial dos Correios, um Fiat Fiorino, foi conduzido por outro criminoso. Os quatro circularam com ela, que permaneceu trancada no baú do veículo.

Em determinado momento, quando passavam pelo bairro Alzira Ramos, também em Cariacica, os suspeitos retiraram todas as encomendas transportadas no carro oficial para serem entregues aos destinatários e colocaram as mercadorias em outro carro. Os quatro criminosos fugiram, abandonando a mulher no local, trancada dentro do baú do Fiat Fiorino

Após a chegada da Polícia Militar, testemunhas contaram que o veículo usado na fuga é de cor preta, com películas escuras e o pneu estepe pendurado na traseira, sem especificarem o modelo do carro. A Polícia Federal foi acionada.

A reportagem procurou a Polícia Civil, que informou serem de atribuição da Polícia Federal os roubos relacionados aos Correios. A Polícia Federal também foi demandada por A Gazeta, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

O que dizem os Correios

Procurados por A Gazeta, os Correios informaram que registraram a ocorrência de assalto nesta quinta-feira (15). A empresa disse que a funcionária passa bem, não sofreu ferimentos e segue recebendo a atenção necessária. "A estatal está colaborando com as investigações, que estão sendo conduzidas pela Polícia Federal", disse, em nota.