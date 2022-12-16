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Imóvel ficou destruído

Família encontra casa incendiada ao voltar de confraternização em Castelo

Segundo a dona de casa Rosimere Romoaldo da Silva, de 47 anos, vizinhos avisaram sobre o incêndio na noite desta quinta-feira (15) e poucos pertences foram recuperados

Publicado em 16 de Dezembro de 2022 às 11:46

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 dez 2022 às 11:46
Família perde casa após incêndio em Castelo
Família perde casa após incêndio em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta
Um incêndio destruiu uma casa no bairro Garagem, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15). Segundo a dona de casa Rosimere Romoaldo da Silva, de 47 anos, moradora do imóvel, não havia ninguém dentro da residência no momento que o fogo começou. Vizinhos avisaram sofre as chamas, mas pouca coisa foi recuperada, segundo ela.
Na casa viviam Rosimere, o marido dela e três filhos adolescentes do casal. Ela disse que 15 minutos após a família sair para ir a uma confraternização na igreja, recebeu a notícia do incêndio. Familiares ajudaram a retirar a geladeira e um micro-ondas do local.
“Deixamos uma lâmpada acessa. O fogo começou no quarto e, quando chegamos, as chamas estavam no teto. Perdemos tudo: documentos, roupas e móveis. As pessoas estão ajudando com calçados, cesta básica e roupas. Estamos morando na casa da minha mãe. A Defesa Civil foi ao local e interditou o local. Vamos ter que reconstruir a casa”, contou a dona de casa.
Segundo ela, o Corpo de Bombeiros esteve no local e controlou as chamas. A reportagem de A Gazeta procurou a corporação para ter mais detalhes sobre a ocorrência, e, assim que houver retorno, este texto será atualizado.

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