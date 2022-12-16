Família encontra casa incendiada ao voltar de confraternização em Castelo

Família perde casa após incêndio em Castelo Crédito: Leitor| A Gazeta

Um incêndio destruiu uma casa no bairro Garagem, em Castelo , no Sul do Espírito Santo, na noite desta quinta-feira (15). Segundo a dona de casa Rosimere Romoaldo da Silva, de 47 anos, moradora do imóvel, não havia ninguém dentro da residência no momento que o fogo começou. Vizinhos avisaram sofre as chamas, mas pouca coisa foi recuperada, segundo ela.

Na casa viviam Rosimere, o marido dela e três filhos adolescentes do casal. Ela disse que 15 minutos após a família sair para ir a uma confraternização na igreja, recebeu a notícia do incêndio. Familiares ajudaram a retirar a geladeira e um micro-ondas do local.

“Deixamos uma lâmpada acessa. O fogo começou no quarto e, quando chegamos, as chamas estavam no teto. Perdemos tudo: documentos, roupas e móveis. As pessoas estão ajudando com calçados, cesta básica e roupas. Estamos morando na casa da minha mãe. A Defesa Civil foi ao local e interditou o local. Vamos ter que reconstruir a casa”, contou a dona de casa.