Bombeiros encontram 4 mortos dentro de casa incendiada em Castelo

Incêndio em casa de Pantanal, na região de Aracuí, Castelo, deixa quatro mortos Crédito: Thomaz Romário Albano

Quatro pessoas foram encontradas mortas dentro de uma casa incendiada na localidade de Pantanal, Zona Rural de Aracuí, em Castelo, no Sul do Espírito Santo, no final da manhã deste sábado (10). A informação foi confirmada pelo Corpo de Bombeiros ao repórter Thomaz Romário Albano, da TV Gazeta.

A proprietária da residência confirmou à reportagem da TV Gazeta que os quatro mortos faziam parte da mesma família: a mãe e três filhos. Além dos quatro, morava na casa o marido da mulher. Eles se mudaram para o local há apenas duas semanas. Ainda não se sabe o paradeiro do homem.

No local, além dos bombeiros, estão presentes a perícia da Polícia Civil e a Polícia Militar. A região está isolada para apuração do caso.

Um perito que está no local disse, ainda, que a engenharia da Polícia Civil de Vitória vai até a casa para uma perícia minuciosa.

Em nota, a Polícia Civil informou que "a perícia foi acionada na tarde deste sábado (10), por volta das 12h05, para uma ocorrência de acidente diversos, desabamento, com vítima fatal, no bairro Aracuí, em Castelo. Os corpos das vítimas serão encaminhados para o Serviço Médico Legal (SML) de Cachoeiro de Itapemirim para ser necropsiados e liberados para os familiares. A ocorrência está em andamento".